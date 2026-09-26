В ночь с 25 на 26 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 645 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны.

В частности, дроны появились в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в 5:14 об уничтожении одиннадцати беспилотников, летевших в направлении столицы, через три часа он написал о ликвидации еще девяти аппаратов.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трех жертвах и двух пострадавших в результате падения обломков БПЛА.

«Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. <…> Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе», — написал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Позднее возгорания на территории предприятий были ликвидированы. Без электроэнергии оказались около 26 тысяч жителей, специалисты приступили к проведению ремонтных работ, заявили в оперштабе.

В Белгородской области за минувшие сутки БПЛА восемь раз сбрасывали взрывные устройства, расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 116 дронов, рассказал глава региона Александр Шуваев.

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ в Борисовском округе погибли два мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 19 сентября в Валуйском округе», — заявил он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 45 БПЛА над регионом.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он в своем телеграм-канале.

В Ростовской области была отражена воздушная атак более 30 беспилотников, заявил глава региона Юрий Слюсарь.

«Пять человек получили ранения в результате вражеской ночной атаки БПЛА. Пострадали — один человек в Таганроге и четверо в Азове, среди них один ребенок в результате падения БПЛА на жилые дома. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об уничтожении 36 украинских БПЛА над регионом. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений зданий и инфраструктуры зафиксировано не было.