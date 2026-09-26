При взрыве на Эльгинском угольном месторождении в Якутии 26 сентября погибли люди. ЧП произошло во время сварочных работ на резервной насосной станции, сообщила прокуратура республики.

Число жертв в прокуратуре не назвали.

«В результате происшествия есть погибшие. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

По поручению прокурора Якутии Сергея Дябкина прокуратура Нерюнгри начала проверку. По ее итогам ведомство при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В компании «Эльга» сообщили РИА Новости, что ЧП произошло не на основном производственном комплексе месторождения, а на резервной водяной насосной станции. По данным компании, за этот объект отвечает подрядная организация.

«Объект находится на значительном удалении от производственного комплекса. Рисков для сотрудников основного производственного комплекса и угрозы дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет», — говорится в сообщении.

Следственное управление СК по Якутии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следователей, ЧП произошло около 11:20 во время сварки на резервной насосной станции РВС-2. Telegram-канал 112 пишет, рядом со сварщиками находилась емкость с метаном, которая и взорвалась.

На место происшествия отправятся следователи и криминалисты. Им предстоит установить обстоятельства и причины трагедии, а также лиц, которые отвечали за соблюдение правил безопасности.