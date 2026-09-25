Сын актера Михаила Боярского Сергей Боярский в третий раз стал депутатом Госдумы, следует из данных ЦИК.

На выборах в Госдуму девятого созыва Боярский возглавил региональную группу № 41 федерального списка «Единой России», в которую входит Санкт-Петербург.

Впервые он прошел в Госдуму на выборах 18 сентября 2016 года по списку «Единой России», где шел вторым в региональной группе № 36 (Санкт-Петербург).

В 2021 году Боярский снова баллотировался по списку партии под третьим номером в региональной группе № 42 (Санкт-Петербург), но по итогам распределения мандатов в Думу не прошел. 29 сентября 2021 года он получил вакантный депутатский мандат по списку «Единой России».

В 2024 году Боярский сменил Александра Хинштейна на посту главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, или IT-комитета.

К концу работы созыва комитет подготовил два антифрод-пакета, вводящие меры против дропперов, лимиты на число SIM-карт и дополнительные механизмы защиты граждан. Кроме того, депутаты занимались защитой персональных данных, развитием российских цифровых платформ и регулированием сферы искусственного интеллекта (ИИ).

24 сентября «Единая Россия» предложила кандидатуру Боярского на пост главы комитета по информационной политике в новом созыве, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

В новом созыве комитету предстоит рассмотреть третий пакет мер против мошенничества. В частности, Минцифры предлагает дополнить закон «О связи» запретом указывать в массовых СМС-рассылках персональные данные абонента, членов его семьи и близких родственников.