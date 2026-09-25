Саксофонист, народный артист России Алексей Козлов умер на 91 году жизни после непродолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Джаз-клуба Алексея Козлова».

«В том году, когда мы отмечали его 90-летие, он ходить не мог, мы его привезли на коляске. В его клубе был потрясающий концерт, и в конце концерта он даже спел, прочитал рэп. У людей были слезы», — рассказал близкий друг Козлова, музыкант Игорь Сандлер.

Народная артистка России Лариса Долина назвала его выдающимся музыкантом.

«С Лешей Козловым я была знакома много лет, много раз творили на сцене, и всегда это было в высшей степени талантливо и самобытно», — сказала она.

Народный артист России Игорь Бутман заявил, что Козлов находился в авангарде отечественного джаза до последних дней своей жизни.

Алексей Козлов родился в Москве 13 октября 1935 года. В первые годы Великой Отечественной войны жил с матерью в эвакуации, после демобилизации отца по состоянию здоровья семья вернулась в столицу.

С 1950-х годов играл в качестве пианиста на неофициальных выступлениях. С 1957 года начал исполнять композиции на саксофоне в рамках студенческих вечеров. В 1960 году основал джазовый квинтет, с которым выступал в кафе «Молодежное» до 1966 года.

После окончания Московского архитектурного института в 1962 году на протяжении 13 лет работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного НИИ технической эстетики.

Принимал участие в концертах вокально-инструментального оркестра под руководством Юрия Саульского с 1966 по 1968 год. С 1973 года выступал в качестве лидера джаз-рок ансамбля «Арсенал».

Как композитор принимал участие в создании фильмов «Приглашение к танцу», «Отпуск за свой счет», «Русская рулетка», «Сказка на ночь» и «Катька и Шиз». Музыка авторства Козлова также звучит в спектаклях «Лунин, или Смерть Жака» по пьесе Эдварда Радзинского и «Панночка» по повести Николая Гоголя «Вий».

В 2012 году основал на Олимпийском проспекте «Джаз-клуб Алексея Козлова», который позднее переехал на улицу Маросейка. В 2019 году заведение возглавило международный рейтинг сайта Аllaboutjazz.com.