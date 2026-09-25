Депутаты Госдумы 8-го созыва призвали МВД проверить рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн) и его бывшую жену, блогершу Оксану Самойлову по признакам уголовного преступления. Они обратились к должностным лицам и уполномоченным органам по следам сообщений о стрельбе, которую Джиган устроил в ночь на 4 июля в своем подмосковном особняке в присутствии четверых несовершеннолетних детей пары. RTVI ознакомился с текстами запросов.

В письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что ситуация со стрельбой и запоздалым откликом правоохранительных органов «ставит под сомнение своевременность реагирования подразделений системы МВД на происшествия, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, особенно несовершеннолетних».

Она обратила внимание, что «освобождение детей и персонала производилось частным образом <…> бывшими сотрудниками спецназа, вызванными друзьями семьи». Раненый охранник не подал заявление в полицию и уехал из России, а охрана поселка не вмешалась из-за отсутствия оружия.

Останина попросила главу МВД дать оценку действиям или бездействию подмосковной полиции, а проверить, законно ли Джиган владеет огнестрельным оружием и был ли правомерным его выезд из страны.

Парламентарий также призвала провести проверку в отношении Джигана и Самойловой по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК России — «оставление в опасности». Наказание по ней варьируется от незначительного штрафа до лишения свободы на срок до 1 года.

Еще одно обращение Останина направила Генпрокурору Александру Гуцану. Она попросила его обеспечить надзор за ходом проверки и обратить особое внимание на деятельность органов опеки и попечительства и руководства образовательных организаций, которые посещают дети Джигана и Самойловой.

В обращении к уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой глава комитета подчеркнула, что Джиган «систематически» нарушал российское законодательство, а именно «напал на менеджера и няню, публично признал наркотическую зависимость, использовал нецензурную лексику, употреблял алкогольные напитки, которые ему подавала пятилетняя дочь».

Ссылаясь на обсуждения в открытом доступе, Останина отметила, что рэпер несколько раз лечился в психиатрических клиниках и рехабах, а в настоящее время, насколько известно, находится в одном из рехабов Израиля.

«Данные и другие факты были известны О.В. Самойловой, однако, несмотря на это, она систематически оставляла детей на попечение отца», — указала Останина.

Она также упрекнула родителей в том, что они «эксплуатируют изображения своих детей в коммерческих медийных проектах», чем создают для них «двойную ситуацию уязвимости».

«Жизнь, здоровье и психическое благополучие четверых несовершеннолетних детей находятся под угрозой <…>. Ситуация с детьми Джигана и О.В. Самойловой требует особого контроля и инициирования комплексной проверки», — написала депутат.

Она попросила омбудсмена обеспечить детям Джигана психологическую поддержку и способствовать защите их интересов.

Кроме того, Останина призвала Львову-Белову высказаться по поводу инициативы ввести законодательный запрет на использование изображений детей в публичных проектах, на которых их родители или другие законные представители зарабатывают деньги.

В отдельном письме депутат попросила губернатора Московской области Алексея Воробьева взять ситуацию «под особый личный контроль», а также поручить региональному Минобразования и органам опеки Красногорского округа «незамедлительно представить информацию о проводимой работе с данной семьей».

Останина предложила Воробьеву назначить межведомственное совещание с участием прокуратуры «для координации действий по защите прав детей не только указанных лиц, но и других публичных людей», живущих в Подмосковье.

О стрельбе в коттедже Джигана в элитном поселке «Шато Соверен» стало известно только 23 сентября — через 2,5 месяца после события. Рэпер, вооруженный карабином «Сайга-9», в течение 10 часов держал в заложниках прислугу и охрану и обвинял в различных преступлениях. Одного из охранников он ранил в руку и ногу. Дети Джигана все это время находились дома и боялись, что отец их убьет. По данным журналистки Ксении Собчак, старшая дочь Ариела, которой на тот момент еще не исполнилось 15-ти лет, тайком связалась с матерью Оксаной Самойловой, которая находилась в Италии, и умоляла прислать кого-нибудь. Вызванные в поселок бывшие сотрудники спецназа освободили детей и персонал «в частном порядке».

На фоне резонанса Собчак записала интервью с Самойловой в трех частях и начала публиковать в VK Видео. «Я хочу попросить зрителей: поддержите Оксану, постарайтесь понять ее боль и страх и сделайте все, чтобы она и ее дети теперь всегда были в безопасности — под нашей общей защитой», — призвала журналистка.