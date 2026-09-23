Если сообщение о стрельбе в подмосковном доме Джигана подтвердится, уголовное дело может быть возбуждено и без заявления пострадавшего охранника. Об этом RTVI рассказал адвокат Александр Мугин. Клинический психолог Андрей Пилипенко объяснил, какое состояние могло стоять за поведением, описанным Mash, и что делать людям, которым угрожают оружием.

По данным Mash, в ночь на 4 июля артист собрал сотрудников и охрану в своем доме в коттеджном поселке «Шато Соверен» и около девяти часов не выпускал их. Канал утверждает, что Джиган был вооружен карабином «Сайга-9», говорил об угрозе со стороны окружающих и выстрелил в одного из охранников. Независимого подтверждения обстоятельств стрельбы и сведений о состоянии артиста у редакции нет.

«Если информация о произошедшем подтвердится, ситуация может подпадать сразу под несколько статей Уголовного кодекса», — сказал Мугин.

Возможная квалификация ранения зависит от судебно-медицинской экспертизы: тяжкий вред здоровью предусмотрен ст. 111 УК РФ, вред средней тяжести — ст. 112 УК РФ. В обоих случаях отсутствие заявления охранника не препятствует возбуждению дела, пояснил адвокат.

Если сотрудники не могли покинуть дом против своей воли, то как допускает Мугин, в этом случае может идти речь о ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Использование оружия предусмотрено в ней как отягчающий признак.

Адвокат также упомянул о ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Для такой квалификации следствию потребовалось бы установить признаки грубого нарушения общественного порядка. Вопрос о ст. 222 УК РФ, касающейся незаконного оборота оружия, зависит от того, на каком основании у владельца находился карабин, объяснил эксперт.

Возможное опьянение, добавил Мугин, само по себе не освобождает от уголовной ответственности. Окончательные выводы — как о состоянии человека, так и о наличии состава преступления — могут быть сделаны только после проверки обстоятельств произошедшего.

Клинический психолог Андрей Пилипенко в беседе с RTVI предположил, что убежденность в существовании врагов, о которой пишет Mash, могла быть проявлением психотического эпизода. Он описал, как человек может воспринимать происходящее в таком состоянии:

«Человек способен совершенно искренне считать, что вокруг него существует угроза. Он реально в это верит: у него в тот момент такая реальность, хотя объективно угрозы может и не быть», — сказал эксперт.

Пилипенко подчеркнул, что в данном случае он говорит гипотетически, а не ставит диагноз Джигану. Эксперт добавил, что по публикации нельзя установить ни его состояние, ни причину предполагаемого эпизода, включая употребление алкоголя или других веществ.

По словам Пилипенко, психические изменения проявляются задолго до острого кризиса и распознать их можно заранее. Один из первых маркеров — резкое сокращение сна. Затем нарастает подозрительность: человеку начинает казаться, что близкие что-то скрывают или желают ему зла. Постепенно он уходит от общения, замыкается, погружается в подавленное состояние. Меняются речь и поведение — мысль перескакивает с темы на тему, нарастают возбужденность и импульсивность, отмечает собеседник RTVI.

Если человек уже угрожает оружием и не реагирует на попытки его успокоить, спорить с ним или пытаться разоружить самостоятельно опасно, предупреждает психолог. Первоочередная задача — увеличить дистанцию, по возможности вывести из помещения других людей и вызвать экстренные службы. Если уйти сразу не получается, следует говорить ровным тоном, избегать резких движений и не вступать в конфронтацию.

«Не нужно самостоятельно решать эту ситуацию. Это критично и смертельно», — подчеркнул Пилипенко.

Как отмечает клинический психолог, возвращение к совместной жизни после подобного эпизода не решается обещанием «больше такого не повторится». Если угроза оружием подтвердится, одного обещания «больше такого не повторится» для возвращения к совместной жизни недостаточно. Близким потребуются очная оценка состояния человека, план помощи и меры безопасности, прежде всего исключающие доступ к оружию. Универсального срока, после которого риск исчезает, нет, подчеркнул Пилипенко.