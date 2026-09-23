Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух призвал реформировать ООН, вдохновляясь примером Pax Mongolica («монгольского мира») — периода относительной стабильности в Евразии, наступившего после завоеваний Монгольской империи. С таким заявлением он выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РБК.

Монгольский лидер сослался на оценки ученых, согласно которым созданный Чингисханом и его наследниками Pax Mongolica является хорошим образцом внешней политики.

В XIII—XIV веках разрозненные земли были объединены в Монгольскую империю с беспрецедентным уровнем торговли и коммуникации. Это заложило основу для мирного сосуществования народов, став прообразом современной глобализации.

«Мы, монгольский народ, который хранит священное наследие Великой монгольской империи, <…> провозглашаем, что при объединении усилий возможно создать Pax Globalica — глобальный мир, воплотив концепцию Pax Mongolica», — сказал он.

По словам президента, восемь веков назад Pax Mongolica открыл путь к мирному сосуществованию народов, и на эти идеи стоит опираться, укрепляя многостороннее сотрудничество.

«Проведем реформу ООН, чтобы она стала уважаемой организацией, способной формировать Pax Globalica», — призвал Хурэлсух.

Он напомнил, что в 2026 году исполнилось 820 лет со времени создания Монгольской империи и 65 лет со вступления страны в ООН. Монгольская Народная Республика стала 101-м членом организации в 1961 году.

С тезисом о Pax Mongolica монгольский президент выступает не впервые. В 2023 году на встрече с папой римским Франциском в Улан-Баторе он заявлял, что Монгольская империя заложила основу для взаимного уважения между народами.

К ее наследию Хурэлсух тогда отнес дипломатические отношения, почту, транспорт, торговлю, науку и культуру, а также «религиозную терпимость и принципы правового государства».

Общеполитические прения 81-й сессии Генассамблеи продлятся до 28 сентября с перерывом на воскресенье. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду, 23 сентября, у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио.