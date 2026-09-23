Погода в Москве и области на этой неделе будет относительно теплой, а в пятницу ожидается резкое похолодание. Об этом RTVI сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Если до этого две недели мы находились под областью высокого давления, то эта неделя у нас под влиянием циклона, поэтому погода циклоническая, но теплая. То есть основной циклон шел по северу, мы — в теплой воздушной массе», — рассказал он.

По словам синоптика, в четверг в столичном регионе сохранится тепло, но уже на следующий день температура заметно снизится.

«В ближайшие сутки тепло, в четверг [24 сентября] днем 20-21 градус, ночью 12-14 градусов. Дальше в пятницу [25 сентября] резко похолодает, будет градусов 17-19 днем, но ночью еще тепло», — пояснил эксперт.

На выходных, по его прогнозу, снова немного потеплеет. Такая погода, добавил он, сохранится и в начале следующей недели.

«Дальше в субботу и воскресенье [26 и 27 сентября] температура градуса на два подрастет. В выходные, а также на следующей неделе ночные температуры будут от 6 градусов по низким местам до 12 градусов в центре города, а дневные температуры — от 17 до 21 градуса. Но 21 градус — это где-то в центре города, а так — ближе к 17-18 градусам», — уточнил Цыганков.

Синоптик также не исключил появление кратковременных осадков. «Основной дождь пройдет в четверг, небольшие будут чуть-чуть в пятницу, и в воскресенье немножечко», — сказал он.

Подводя итог, собеседник RTVI назвал погоду нормальной для осени, но теплее обычного.