Канада и Великобритания изучают возможность объединить свои проекты по финансированию обороны, чтобы помочь союзникам перевооружиться «против России и других растущих международных угроз». Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителя канадского правительства.

Речь идет о возможном слиянии проектов двух стран: канадском Банке обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) и британском Многостороннем оборонном механизме (MDM), оба планируется запустить в 2027 году.

По словам собеседника CBС, стороны прорабатывают вариант, при котором можно будет свести два предложения в единый институт, который наилучшим образом отвечал бы потребностям союзников. Второй собеседник CBC, также на условиях анонимности, заявил о прогрессе на переговорах с британской стороной. По его оценке, правительство Энди Бернэма гораздо ближе Канаде по взглядам на мир.

Премьер-министр Канады Марк Карни и его британский коллега обсудили финансовые инициативы и укрепление оборонного сотрудничества 16 сентября в Ливерпуле. Это была их первая личная встреча в статусе глав правительств, сообщили в офисе Бернэма.

В тот же день агентство Canadian Press со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника написало, что стороны обсуждают слияние проектов, чтобы усилить их эффект. Оттава уверена, что договоренность о создании совместного института будет достигнута.

При предыдущем правительстве Кира Стармера Канаде не удалось убедить Великобританию стать одним из учредителей DSRB. Оттава вернулась к этому вопросу, когда в июле пост премьера занял Бернэм. Верховный комиссар Канады в Великобритании Билл Блэр еще в июле заявлял, что присоединение Лондона пошло бы на пользу всем участникам банка. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в первый день работы в должности сказал журналистам, что решение об участии в канадской инициативе — одна из первоочередных задач правительства.

DSRB должен объединить ресурсы стран-участниц для финансирования оборонных компаний, чтобы те могли наращивать военное производство. Карни лично занимается привлечением участников. По его словам, банк будет выдавать кредиты под низкий процент, чтобы союзники «располагали возможностями, чтобы вместе отвечать на вызовы более опасного и разделенного мира». К проекту уже присоединились восемь стран: Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Без крупного участника вроде Великобритании возможности банка по кредитованию будут ограничены, отмечает CBC.

Британский механизм задуман как инструмент финансирования совместных закупок военной техники. К нему присоединились Нидерланды, Финляндия и Польша. Стармер объявил о взносе в 400 млн фунтов стерлингов. В июне он описывал проект как способ «финансировать и закупать военную технику вместе с нашими союзниками и поддержать продвижение к целевым показателям НАТО по расходам».

Страны альянса наращивают оборонные бюджеты на фоне давления президента США Дональда Трампа, который считает, что союзники слишком полагаются на Вашингтон. Члены НАТО обязались к 2035 году довести базовые военные расходы до 3,5% ВВП.

Кроме того, по данным Canadian Press, Карни провел серию переговоров об Объединенных экспедиционных силах (JEF). Это возглавляемая Великобританией многонациональная военная коалиция, которая занимается безопасностью в Арктике. Полноправным членом объединения Канада не является.