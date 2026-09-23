В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на трансформаторной подстанции ГРЭС. Известно об одном пострадавшем, работа самой станции приостановлена.

«Со вторника в районе введен режим повышенной готовности. Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства республики», — сообщил глава района Максим Терещенко.

Районная администрация отметила, что ситуация на ГРЭС «продолжает оставаться сложной».

«В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача — наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор», — говорится в сообщении.

По словам Терещенко, в Серебряном Бору готовят к запуску котлы на мазуте, а в Нерюнгри мазут разогревают для розжига водогрейной котельной. Глава района вместе с директором ГРЭС осмотрел подстанцию и саму электростанцию. Другие районы и промышленные предприятия, добавил он, готовы помочь энергетикам кабелями, дизельными электростанциями, техникой и людьми.

Глава республики ранее не исключил, что в Нерюнгри и Серебряном Бору могут объявить режим ЧС: по его словам, это позволит оперативно принимать решения. Особое внимание, подчеркнул глава республики, нужно уделить теплоснабжению жилых домов и социальных объектов.

На место выехал министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности Якутии Дмитрий Лепчиков. 24 сентября в Нерюнгри ожидают председателя правительства республики Кирилла Бычкова.

Указание ввести режим повышенной готовности дал исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Николай Бочков. По поручению Николаева он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«О ходе работ будут информировать каждые 3 часа. Сегодня на место выехала оперативная группа», — рассказал Бочков.

Электроэнергия, по официальным данным, подается без ограничений за счет перетоков из единой энергосистемы, основное генерирующее оборудование станции не пострадало. После отключения энергоблоков схему электроснабжения скорректировали, потребности республики обеспечиваются.

Сам Бочков оценил обстановку в энергосистеме как сложную, но управляемую. Он поручил уделить особое внимание основному оборудованию, в первую очередь третьему энергоблоку. При росте нагрузки, предупредил чиновник, возможно введение вынужденных режимов работы единой энергосистемы, и резервные источники и крупные потребители к этому готовы.

Утренняя проверка, по информации властей, показала, что температура в квартирах снизилась, но пока держится на приемлемом уровне. Чтобы запустить котел на водогрейной котельной, поручено ускорить подогрев мазута и организовать дополнительную схему подогрева.

«На ГРЭС продолжаются ремонтные работы, значительный объем которых связан с восстановлением кабельных коробов. Необходимый кабель доставлен на станцию. На месте работают команды Дальневосточной генерирующей компании и “РусГидро”. Восстановление предусмотрено поэтапно: сначала планируется запустить временную схему, затем перейти на постоянную», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Якутии.

Кроме того, было поручено обеспечить резервное питание объектов связи, поскольку в работе оборудования возможны перебои.

Пожар на ГРЭС произошел утром 22 сентября. По данным регионального оперативного штаба, загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1 и турбина в машинном зале. МЧС сообщало о возгорании трансформаторной подстанции и кабель-канала на площади 90 кв. м. Предварительной причиной в ведомстве назвали аварийную работу электрооборудования.

Пострадал 33-летний сотрудник станции: по данным МЧС, он отравился угарным газом. Терещенко рассказал, что пострадавший находится в «удовлетворительном состоянии».

Из-за пожара без света остались жители Нерюнгри, получающие электроэнергию от подстанции «Городская». В тот же день ДГК сообщила, что возгорание ликвидировано, а подача электроэнергии идет без ограничений. Сроки ремонта и причины отключения в компании выясняют.

Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор и входит в состав ДГК. Станция снабжает теплом и электроэнергией несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.