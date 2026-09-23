Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН «идеологическим» и заявил, что оно «не подкреплено фактами и данными». Находясь в Нью-Йорке, он также потребовал от Марокко объяснений после массового перехода границы в Сеуте, сообщает EFE.

В интервью Джону Стюарту Санчес оспорил слова американского президента об изменении климата, войне с Ираном и ситуации на Ближнем Востоке. По его оценке, позиции Трампа «не пользуются широкой поддержкой» других стран. В речи 22 сентября президент США отверг предупреждения о глобальном потеплении и, говоря об Иране, поставил вопрос о соглашении с Тегераном либо его быстром уничтожении.

«Я думаю, это была очень идеологизированная речь, не подкрепленная фактами и данными», — сказал Санчес в интервью Джону Стюарту для программы «The Weekly Show with Jon Stewart».

Отдельно в интервью Санчес признал, что контроль границы со стороны Марокко «провалился» во время событий 30—31 июля, когда в испанскую Сеуту перешли более 70 тыс. человек. Мадрид запросил у Рабата объяснения и меры, которые не допустят повторения кризиса. При этом премьер подчеркнул, что Испании необходимо сохранять сотрудничество с Марокко, в том числе для возвращения мигрантов, не получивших права остаться в стране. Он не заявлял, что марокканские власти организовали июльский переход.

Испанские власти усилили охрану границ Сеуты и Мелильи из-за распространяющихся в соцсетях призывов к новому переходу 23 сентября, в день парламентских выборов в Марокко. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка сообщил о направлении дополнительных подразделений Гражданской гвардии. По данным El País, в Сеуту планировали отправить около 150 сотрудников. О подтвержденной попытке массового перехода на момент этих сообщений речи не шло.