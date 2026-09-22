Тверской районный суд Москвы назначил гражданину Чехии Михаилу Пламинеку 13 суток административного ареста и штраф на общую сумму 60 тыс. рублей после одиночного пикета у Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции 22 сентября.

Суд установил, что Пламинек днем 20 сентября вышел к Мавзолею, держа в руках плакат с надписью на английском языке «тематического содержания». В сообщении указано, что таким образом он «совершил действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации».

В пресс-службе судов уточнили, что Пламинек вышел на одиночный пикет на территорию, прилегающую к резиденции президента России, где запрещается проводить публичные мероприятия. В связи с этим мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, которым он оказал сопротивление после требования проследовать в отделение полиции.

Суд признал Пламинека виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил) и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Кроме того, по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка пикетирования) ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, а по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) — административный арест на 13 суток.

В 2023 году на Красной площади задержали мужчину при попытке открыть мавзолей с телом Ленина.