Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, напомнил об американской спецоперации, в результате которой был захвачен и вывезен из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Вооруженные силы провели январе военную операцию. Мы проникли вглубь столицы Венесуэлы. Мы вторглись на защищенную военную базу, защита которой должна была быть, как представлялось, идеальной. Мы провели операцию против диктатора и преступника Николаса Мадуро. После этого политзаключенных освободили, выпустили из тюрем», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, сейчас Вашингтон тесно взаимодействует с руководством Боливарианской республики, чтобы построить «более светлое будущее для венесуэльского народа».

«В прошлом месяце мы подписали самую крупную нефтяную сделку. 65 млрд баррелей нефти — объем, который предусматривается этой сделкой. Все это пойдет на благо венесуэльского народа», — напомнил Трамп.

В конце января парламент Венесуэлы одобрил масштабную реформу основного нефтяного закона страны, предоставляющую автономию иностранным компаниям для добычи, экспорта и получения выручки от продаж.

В конце мая стало известно, что одна из крупнейших американских нефтегазовых компаний, Exxon Mobil, планирует начать добывать нефть в Венесуэле.