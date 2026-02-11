Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для увеличения добычи нефти и газа. При этом им запрещено вести любые транзакции с физическими и юридическими лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

В общей сложности Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов выдало три лицензии. Они устанавливают условия для сделок с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.

Например, власти США запретили вести сделки не только с Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Гаваной, но и с венесуэльскими и американскими структурами, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются лицами из Китая либо являются совместными предприятиями с их участием.

Помимо этого, любой контракт, подписанный с правительством Венесуэлы или PDVSA, должен соответствовать законам США, споры разрешаться в Соединенных Штатах, а платежи организациям, находящимся под санкциями, должны производиться в фонд под надзором американских властей.

Кроме того, разрешается поставка американских товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти и газа и операции по поддержанию нефтегазовой деятельности, включая ремонт оборудования.

При этом запрещается «создание новых совместных предприятий или других организаций в Венесуэле для разведки или добычи нефти или газа».

Ранее Вашингтон заявил, что добыча венесуэльской нефти может вырасти до 20% в ближайшие месяцы.

Reuters отмечает, что правительство временного президента Венесуэлы Дельси Родригес согласилось на сделку по поставкам нефти с США на 2 млрд долларов, что позволило экспорту восстановиться после минимальных уровней в декабре.

Агентство пишет, что Вашингтон разработал амбициозный план реконструкции нефтяной промышленности латиноамериканской республики на 100 млрд долларов, который позволит расширить присутствие иностранных производителей и привлечь новых участников, включая поставщиков нефтяных услуг.

В конце января парламент Венесуэлы одобрил масштабную реформу основного нефтяного закона страны, предоставляющую автономию иностранным компаниям для добычи, экспорта и получения выручки от продаж. Это стало переломным моментом: в 2000-х Венесуэла экспроприировала активы некоторых международных нефтяных компаний, включая Exxon Mobil и ConocoPhillips, которые отказались предоставить PDVSA расширенный операционный контроль по требованию покойного президента Уго Чавеса. Эти компании до сих пор добиваются компенсации через суды.

Многие партнеры и клиенты PDVSA, включая Chevron, Repsol, ENI и нефтеперерабатывающую компанию Reliance Industries, подали заявки на индивидуальные лицензии для расширения добычи или экспорта. Ожидается, что в ближайшем будущем США предложат более широкие лицензии, позволяющие большему числу американских нефтяных компаний инвестировать и бурить в латиноамериканской стране.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы после свержения Мадуро. При этом госкомпания «Росзарубежнефть», работающая в этой латиноамериканской стране, заявляла о продолжении выполнения принятых обязательств.