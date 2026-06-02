Многодетная семья французов, переехавшая в Россию и получившая орден от президента Владимира Путина, подарила российскому лидеру статую Богоматери Фатимской, специально привезенную паломниками из Португалии. Отец семейства Фабрис Сорлин рассказал KP.RU о значении подарка.

Церемония вручения орденов прошла в Кремле 1 июня, в День защиты детей. Мать десяти детей Изабэлль Ларошь-Сорлин стала первой иностранкой, награжденной российским орденом «Мать-героиня».

Ее муж, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин рассказал, что подаренную Путину статую Богоматери несли пешком из португальского города Фатима восемь французских паломников-католиков. Путь занял четыре года с перерывами.

По словам мужчины, целью паломников было доставить «послание от Богоматери» в Россию, которая «занимает особое место в сердце» Девы Марии.

«Когда она явилась в Фатиме в 1917 году, то сказала: именно благодаря России на земле установится мир», — сообщил Сорлин.

Семья Сорлин впервые посетила Россию по приглашению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым познакомилась через потомков белоэмигрантов. Глава семейства основал Ассоциацию франко-российской дружбы, однако, как пишет KP.RU, после присоединения Крыма к России столкнулся с давлением и лишился работы.

В 2015 году французы решили переехать в РФ. В 2024 году Владимир Путин предоставил семье российское гражданство.