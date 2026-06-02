Многодетная семья французов, переехавшая в Россию и получившая орден от президента Владимира Путина, подарила российскому лидеру статую Богоматери Фатимской, специально привезенную паломниками из Португалии. Отец семейства Фабрис Сорлин рассказал KP.RU о значении подарка.
Церемония вручения орденов прошла в Кремле 1 июня, в День защиты детей. Мать десяти детей Изабэлль Ларошь-Сорлин стала первой иностранкой, награжденной российским орденом «Мать-героиня».
Ее муж, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин рассказал, что подаренную Путину статую Богоматери несли пешком из португальского города Фатима восемь французских паломников-католиков. Путь занял четыре года с перерывами.
По словам мужчины, целью паломников было доставить «послание от Богоматери» в Россию, которая «занимает особое место в сердце» Девы Марии.
«Когда она явилась в Фатиме в 1917 году, то сказала: именно благодаря России на земле установится мир», — сообщил Сорлин.
Семья Сорлин впервые посетила Россию по приглашению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым познакомилась через потомков белоэмигрантов. Глава семейства основал Ассоциацию франко-российской дружбы, однако, как пишет KP.RU, после присоединения Крыма к России столкнулся с давлением и лишился работы.
В 2015 году французы решили переехать в РФ. В 2024 году Владимир Путин предоставил семье российское гражданство.
В 1917 году трое португальских детей рассказали, что им неоднократно являлась окутанная светом фигура — предположительно, дева Мария — и передала несколько пророчеств, в том числе о России.
В частности речь шла о том, чтобы совершить акт посвящения России Непорочному Сердцу Богородицы, иначе «заблуждения ее распространятся по миру, будут войны и гонения на Церковь». Католическая церковь признала события в Фатиме чудом.
Папы Пий XII, Павел VI и Иоанн Павел II совершали акты посвящения всего человечества Непорочному Сердцу Девы Марии. Папа римский Франциск в марте 2022 года посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы.