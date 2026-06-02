Официальная делегация США впервые за восемь лет будет участвовать в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открывается 3 июня. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Всего, по его словам, подтверждено участие около 20 тыс. человек из более чем 100 стран.

Американскую делегацию возглавляет руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.

«Я бы сказал, на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017-2018 года», — сказал Ушаков.

В последний раз широкая бизнес-делегация США была представлена на ПМЭФ в 2018 году. Тогда она была наиболее многочисленной из всех — свыше 550 человек. Вторыми по численности были японцы и французы. В 2019 году США отказались отправлять на форум правительственную делегацию и представителя со стороны посольства страны в Москве.

По словам Ушакова, Кук выступит на тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур». В рамках ПМЭФ делегация также обсудит с российскими официальными лицами и деятелями искусства «многочисленные вопросы американо-российской культурной повестки дня», добавил помощник Владимира Путина.

Не менее 76 стран мира будут представлены на форуме государственными деятелями и политиками высокого уровня. В частности, приедут вице-президенты, вице-премьеры и министры из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Сербии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ливана, Йемена, Вьетнама, Индонезии, Мьянмы и еще более десятка стран Африки и Латинской Америки.

Кроме того, будут присутствовать представители многих региональных и международных организаций и объединений, в том числе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

График президента Путина на ПМЭФ начинается с четверга, 4 июня. В этот день он проведет встречу с главами международных информагентств, а вечером встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Оба лидера официально запустят строительство первого энергоблока интегрированной АЭС в среднеазиатской республике.

В пятницу, 5 июня, Путин традиционно выступит «с большой речью» на центральном мероприятии ПМЭФ — пленарном заседании, рассказал Ушаков. Глава государства также ответит на вопросы в ходе дискуссии. В тот же день у Путина запланирована отдельная встреча с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Среди прочего стороны обсудят итоги майского визита Путина в Пекин.

Что касается главы американской делегации Родни Кука, то он уже находится в Санкт-Петербурге и посетил киностудию «Ленфильм». В рамках культурной программы ПМЭФ там показывают российские и американские анимационные фильмы.

Согласно видеозаписи РБК, гендиректор студии Надежда Андрющенко рассказала Куку о хранящемся в музее «Ленфильма» эксклюзивном платье, которое советские модистки сшили для кинозвезды Элизабет Тейлор, когда та приезжала в Ленинград на съемки в 1976 году.

Со своей стороны, Кук рассказал, что лично виделся с Тейлор, когда ему было 20 лет, и она тогда поцеловала его в щеку, оставив яркий след губной помады. Также он отметил, что много раз был в Петербурге раньше и что его нынешний визит — это как «возвращение домой».