Присяжные в суде США признали основателя Citron Research Эндрю Лефта виновным в мошенничестве с ценными бумагами. По версии властей США, один из самых известных активистов-шортселлеров Уолл-стрит использовал публичные рекомендации для манипулирования котировками и заработал на этой схеме около $20 млн. В числе компаний, которые ранее подвергались ложным обвинениям Citron, был Freedom Holding, принадлежащий Тимуру Турлову.

Присяжные в американском суде признали основателя Citron Research и активиста-шортселлера Эндрю Лефта виновным в мошенничестве с ценными бумагами, пишет Reuters. По данным Министерства юстиции США, шортист использовал свое влияние на рынке для манипулирования котировками публичных компаний и заработал на этой схеме не менее $20 млн.

Обвинения против Лефта Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинули летом 2024 года. Следствие утверждало, что на протяжении нескольких лет глава Citron публиковал манипулятивные инвестиционные рекомендации по акциям публичных компаний и тайно открывал позиции в противоположном направлении. После публикации аналитических материалов и сообщений в соцсетях акции заметно меняли стоимость. В этот момент Лефт быстро закрывал или разворачивал свои позиции и фиксировал прибыль на ценовых колебаниях.

Среди компаний, фигурировавших в материалах следствия, оказались Tesla, NVIDIA, Roku, American Airlines и другие эмитенты.

Прокуроры также заявили, что Лефт заранее информировал некоторые хедж-фонды о будущих публикациях и получал за это вознаграждение. По данным следствия, для сокрытия подобных договоренностей использовались фиктивные документы и счета.

После 15-дневного процесса присяжные признали Лефта виновным по основному обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и по 12 дополнительным эпизодам. По версии властей США, схема принесла ему около $20 млн незаконной прибыли. Оглашение приговора назначили на 31 августа. По основному обвинению Лефту грозит до 25 лет лишения свободы.

Citron и атака на Freedom Holding Corp. Тимура Турлова

Freedom Holding также оказался одной из целей атаки Citron. Летом 2023 года Эндрю Лефт публично выступил с критикой холдинга и заявил, что акции FRHC, по его мнению, переоценены. Citron Research также ссылался на риски, связанные с работой компании в СНГ и последствиями санкционной политики.

Публикации Citron привлекли внимание рынка и стали одним из факторов последующей волны критических материалов в адрес компании Тимура Турлова. Однако реакция инвесторов оказалась гораздо слабее, чем рассчитывали шортселлеры. Несмотря на краткосрочную волатильность, акции холдинга быстро восстановились.

Кейс Hindenburg Research

Следом за публикациями Citron другой крупный шортселлер, Hindenburg Research, выдвинул претензии в адрес Freedom Holding. Hindenburg опубликовал отчет с обвинениями в якобы обходе санкций, манипулировании рынком и завышении финансовых показателей. Авторы отчета также заявили о наличии короткой позиции по акциям холдинга, то есть были напрямую заинтересованы в снижении их стоимости.

Тимур Турлов отверг обвинения и заявил, что выводы отчета основаны на недостоверных сведениях. Для окончательного ответа на претензии холдинг инициировал независимую проверку. К работе привлекли международную юридическую фирму Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерскую компанию Forensic Risk Alliance. Проверка продолжалась около четырех месяцев. Эксперты изучили внутренние документы группы, посетили офисы в Казахстане и на Кипре, провели интервью с руководителями, сотрудниками, консультантами и контрагентами компании.

По итогам расследования аудиторы не нашли подтверждений тезисам Hindenburg. Проверка установила, что Freedom не уклонялся от санкций, не был замешан в манипулировании рынком, не использовал клиентские средства, не совершал фиктивных сделок и не завышал выручку. Эксперты также подтвердили, что продажа российских активов была реальной сделкой, и Тимур Турлов не сохранил контроля над ними.

Дополнительным сигналом для рынка стало решение международного агентства S&P Global Ratings, которое вскоре после публикации отчета подтвердило кредитные рейтинги холдинга.

В январе 2025 года основатель Hindenburg Research Нейт Андерсон объявил о закрытии компании.

Freedom Holding: рост выручки и клиентской базы

В начале июня Freedom Holding опубликовал финансовые результаты за 2026 финансовый год, завершившийся 31 марта 2026 года.

Выручка холдинга выросла до $2,19 млрд против $2,04 млрд годом ранее. Прибыль до налогообложения составила $226 млн, чистая прибыль — $153,3 млн, а прибыль на одну акцию достигла $2,56.

Совокупные активы компании увеличились до $13,2 млрд, объем денежных средств, инвестиционных бумаг и ликвидных активов достиг $5,5 млрд, а собственный капитал вырос до $1,5 млрд. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $185,2 млн.

Продолжила расти и клиентская база. Количество клиентов компаний группы достигло 8,1 млн человек. Число пользователей Freedom SuperApp увеличилось до 5,2 млн, банковских клиентов — до 5 млн, а число брокерских счетов выросло до 858 тыс. Общая аудитория экосистемы с учетом пользователей партнерских сервисов уже превышает 14 млн человек.

Кроме того, в отчетности Freedom Holding Corp. сообщается, что в отношении компании завершена проверка SEC, длившаяся с 2021 года. Компании официально было вручено уведомление Уэллса. Это означает, что холдинг может ответить регулятору — например, предоставить ключевые факты или контекст, которые проверяющие могли упустить, — прежде чем SEC примет решение о дальнейших действиях. В отчетности сообщается, что компания уже направила свои возражения на выводы комиссии.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что подобные проверки SEC являются распространенной практикой для крупных участников финансового рынка. По его словам, аналогичные процедуры в разное время проходили Coinbase, Tesla, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley. Чеботарев также сказал, что получение Freedom корреспондентского счета в Bank of New York Mellon и положительные выводы аудиторов по спорным вопросам можно рассматривать как позитивный сигнал для компании и ее дальнейшего привлечения капитала на международных рынках.

От брокера к международной экосистеме

Сегодня принадлежащий на 70% Тимуру Турлову Freedom Holding — это международная финансово-технологическая компания с присутствием в 21 стране. Помимо брокерского бизнеса, группа развивает банковское направление, страхование, платежные сервисы, телекоммуникационную инфраструктуру, электронную коммерцию и цифровые сервисы для повседневного использования. В экосистему входят Freedom SuperApp, который объединяет в себе платежные решения, travel-сервис, Ticketon, медиаплатформу Freedom Media и ряд других продуктов.

С момента листинга на NASDAQ в 2019 году акции Freedom Holding выросли более чем на 700%, а рыночная капитализация компании превысила $7 млрд. Холдинг входит в индексы Russell 3000, Nasdaq Composite и MSCI, что обеспечивает доступ к глобальным институциональным инвесторам.