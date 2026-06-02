США хотели бы как можно скорее отказаться от практики продления лицензии, выводящей российскую нефть из-под санкций. Об этом заявил американский госссекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате, передает Associated Press.

«Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика этой страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам», — сказал он.

Рубио отметил, что решения по этому вопросу «будут зависеть от развития событий», а за их принятие отвечает Министерство финансов. Он добавил, что сами США не заинтересованы в подобных мерах, «но другие экономики по всему миру извлекают из этого выгоду».

В марте 2026 года американский Минфин выпустил временную лицензию на покупку странами нефти и нефтепродуктов из России, погруженных на танкеры. Срок разрешения, выводящего российское сырье из-под санкций, составил один месяц. Позднее лицензия была дважды продлена. В соответствии с майским решением Минфина, до 17 июня разрешены операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры к 17 апреля.

Власти США объясняли временный вывод нефти РФ из-под санкций необходимостью сдержать мировые цены на энергоносители и смягчить последствия энергетического кризиса, возникшего из-за блокировки судоходства по Ормузскому проливу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Решение продлить соответствующую лицензию американского Минфина было принято после соответствующих просьб со стороны различных стран, в том числе Индии.