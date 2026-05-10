Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью, с тех пор как военный конфликт с Ираном жестко ограничил потоки сырья из Персидского залива. Тот буфер, который традиционно защищает глобальную экономику от резких шоков, практически иссяк. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Это стремительное сокращение накопленных объемов нефти создает риск экстремальных скачков цен и возникновения масштабного дефицита. Помимо уже проявляющихся последствий, резкое истощение резервов означает, что даже после формального завершения конфликта мировой рынок нефти надолго останется крайне уязвимым для любых будущих сбоев в цепочках поставок.

Что происходит с запасами нефти

По оценке аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в день — это намного больше пиковых значений, которые когда-либо фиксировались в статистике Международного энергетического агентства (МЭА). Почти 60% этого сокращения пришлось на неочищенную сырую нефть.

Глобальные видимые запасы нефти уже приблизились к самым низким уровням с 2018 года, сообщают в Goldman Sachs.Наиболее критическая ситуация с доступностью топлива — в ряде стран Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. Профессиональные трейдеры предупреждают, что Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины могут столкнуться с угрожающе низким уровнем поставок уже через месяц.

Параллельно с этим быстро истощаются европейские запасы авиационного керосина на фоне приближающегося летнего туристического сезона. Некоторые аналитики прогнозируют, что резервы этого критически важного для авиации вида топлива могут достичь опасно низкой отметки уже в июне.

США сократили свои внутренние запасы сырой нефти и готовых нефтепродуктов до уровней ниже исторических средних показателей. Их запасы достигли минимума с 2005 года, а резервы бензина близки к самым низким сезонным показателям с 2014 года.

Что будет дальше

Глобальной системе хранения и транспортировки нефти требуется определенный минимальный уровень запасов — так называемый «операционный минимум», который достигается задолго до того, как физические объемы в хранилищах опустятся до нуля. Далеко не каждый баррель, числящийся в резервах, можно реально извлечь и использовать, пояснила руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров в банке JPMorgan Chase & Co Наташа Канева.

Если Ормузский пролив не откроется, то уже в начале июня страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выйдут на «уровень операционного стресса» запасов нефти, считает Канева. По ее прогнозу, к сентябрю мир достигнет «операционного минимума» — той нижней границы, за которой невозможно поддерживать работу трубопроводных систем, резервуарных парков и экспортных терминалов.

ОЭСР — международная межправительственная организация, созданная в 1961 году для содействия экономическому росту, стабильности и мировой торговле. В нее входят 38 стран, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Колумбию, Коста-Рику, Латвию, Литву, Люксембург, Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, США, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Чили, Швейцарию, Швецию, Эстонию, Южную Корею и Японию.

Значительная часть мировых запасов нефти и резервных мощностей уже исчерпана, а это значит, что в июне-июле зависящие от импорта страны могут столкнуться с критической нехваткой топлива, предупреждает финдиректор Chevron Эймиар Боннер.

Какие страны пострадают первыми

Первыми этот кризис ощутят Пакистан, Индонезия или Филиппины, считает глава отдела исследований энергетической компании Gunvor Group Фредерик Лассерр. По его прогнозу, в июне эти страны ждет «серьезный макроэкономический шок из-за нехватки газойля». После этого у Европы останется еще примерно месяц относительного спокойствия — а потом ситуация станет трудноуправляемой.

Сильнее всего пострадали запасы нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая) — с начала конфликта они сократились примерно на 70 млн баррелей, сообщил соучредитель Kayrros Антуан Халфф. По его словам, запасы в Японии и Индии снизились на 50% и 10% соответственно, достигнув самого низкого уровня за последнее десятилетие. Особенно сильно, по данным Goldman Sachs, пострадали запасы нафты и сжиженного нефтяного газа, которые активно используются в нефтехимической промышленности.

Для Европы самый критичный продукт — авиакеросин. По данным Insights Global, за время конфликта его запасы на независимых складах в хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен сократились на треть — до шестилетнего минимума. Все участники рынка буквально борются за любые доступные объемы авиационного топлива, и это им крайне дорого обходится, констатирует менеджер по исследованиям и консалтингу в Insights Global Ларс ван Вагенинген.

«Хотя в краткосрочной перспективе предложение еще можно считать достаточным, летний сезонный спрос с высокой вероятностью может привести к полному истощению запасов уже через пять месяцев. Великобритания, Германия и Франция являются наиболее уязвимыми из-за интенсивного транспортного потока и недостаточного местного производства», — предупредил эксперт.

Перед правительствами стоит сложная дилемма: если они начнут создавать дополнительные запасы для сдерживания роста цен, это еще больше сократит и без того скудный текущий резерв. В долгосрочной перспективе резкое сокращение мировых запасов создаст дополнительное давление на рынок даже после открытия Ормузского пролива, поскольку власти и компании поспешат пополнить опустевшие хранилища.