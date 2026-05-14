Александр Богомаз, покинувший пост губернатора Брянской области, получил депутатский мандат в Государственной думе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Центризбиркома, который на заседании передал экс-главе региона вакантное место в нижней палате парламента.

Переданный Богомазу мандат ранее принадлежал Айрату Фаррахову («Единая Россия»), представлявшему Татарстан. В начале апреля политик сложил полномочия в связи с назначением на пост ректора Казанского государственного медицинского университета.

Как прогнозировали источники «Ъ» еще до отставки Богомаза, бывший брянский губернатор стал главным претендентом на это место. В 2021 году он уже возглавлял региональную группу партийного списка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям на выборах в Думу. Тогда Богомаз отказался от мандата, но законодательство позволило ему воспользоваться этим правом позднее.

На заседании ЦИКа передача мандата прошла без возражений. Член комиссии Константин Мазуревский пояснил, что кандидатуру предложил генсовет партии с учетом активного участия политика в ее деятельности. Глава ЦИКа Элла Памфилова пожелала новому депутату успехов, отметив его «громадный опыт, горячее сердце, неравнодушие и желание помогать стране в самое тяжелое время».

Для Богомаза это не дебют в нижней палате парламента: он уже был депутатом Госдумы в 2012—2014 годах, также получив вакантный мандат. Тогда он работал в аграрном комитете и комитете по науке и наукоемким технологиям.

В 2014 году политик возглавил Брянскую область, которой руководил почти 12 лет. О том, что он, как и глава другого приграничного региона — белгородский губернатор Вячеслав Гладков, — может покинуть пост, СМИ начали писать еще в апреле.

По данным «Ведомостей», отставка Богомаза обсуждалась на фоне внутриэлитных перестановок, хотя внятных публичных претензий к его работе не высказывалось. Политолог Константин Калачев в интервью RTVI отмечал, что слухи об отставке брянского губернатора ходили давно, но объективных поводов его смещать он не видит, так как глава региона «вполне справляется со своими обязанностями».

Что касается Гладкова, то его уход связывали с усталостью от руководства приграничной территорией, состоянием здоровья и «не лучшей» ситуацией с поддержкой власти на фоне ухудшения качества жизни в регионе.

В 2025 году по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений были задержаны двое его заместителей и зам Богомаза Николай Симоненко. Самих губернаторов расследование не затронуло.

Указы об отставке обоих глав «по собственному желанию» были подписаны президентом Владимиром Путиным 13 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

Белгородскую область временно возглавил участник СВО, Герой России генерал-майор Александр Шуваев, до этого работавший заместителем губернатора Иркутской области.

Калачев отмечал, что ротация глав регионов — это вопрос не только рейтингов и экономических показателей, но и внутриэлитных раскладов. «Черный лебедь может прилететь за каждым», — предупредил политолог, подчеркивая, что в таких случаях может сказываться утрата высокого покровительства или чьи-то интересы к региону.