Залог за экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака внесут уже сегодня, источником средств выступят разные представители юридических кругов, пишет нардеп Ярослав Железняк.

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач подтверждает, что окружение Ермака вчера активно искало, кто внесет за него залог. По его словам, основную часть могут внести юристы компании Asters или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности член наблюдательных советов «Укрнафты» и «Ощадбанка» Роза Тапанова.

По информации нардепа Алексея Гончаренко*, Роза Тапанова — юрист и адвокат, с 2021 года занимает должность генерального директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

В случае внесения залога Ермак должен являться к следователю по требованию, сообщать об изменении места своего проживания или работы, не покидать пределы Киева, сдать на хранение свои паспорта, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая арестовал бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака на два месяца в рамках дела об отмывании 460 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) через строительство домов под Киевом, сообщает «РБК-Украина». Суд снизил размер залога Андрею Ермаку с $4,1 млн до $3,1 млн.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.