Сенат проголосовал против принятия резолюции о военных полномочиях президента США Дональда Трампа, который ограничивал бы главу Белого дома в войне с Ираном. Голоса разделились практически пополам.

50 американских сенаторов проголосовали против инициативы, «за» выступили 49 политиков, причем мнения разделились почти по партийной линии. Законопроект поддержали все демократы кроме Джона Феттермана от Пенсильвании. Против же выступили все республиканцы, не считая Рэнда Пола от Кентукки, Сьюзан Коллинз от Мэна и Лизы Мурковски от Аляски.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести боевые действия только в течение 60 дней. После этого глава Белого дома прекращает их, обращаясь к Конгрессу за разрешением или запрашивая 30-дневное продление в связи с «неизбежной военной необходимостью, касающейся безопасности Вооруженных сил Соединенных Штатов», во время вывода войск.

1 мая Дональд Трамп в письме к лидерам Конгресса заявил, что прекращение огня «завершило» боевые действия США против Ирана. Именно в этот день истекал лимит в 60 дней, поскольку президент уведомил американский парламент о начале конфликта не 28 февраля, когда начались атаки, а спустя 48 часов.

«Военные действия не прекращались. Обе стороны по-прежнему ведут боевые действия, поэтому я не согласен с тем, что 60-дневный срок приостанавливается», — заявил сенатор от Орегона Джефф Меркли, который и внес законопроект об ограничении военных полномочий.

Демократы в Сенате заявили, что на следующей неделе планируют вынести на обсуждение еще одну такую резолюцию. По их словам, они будут делать так каждую неделю, пока с Ираном не прекратится или пока Трамп не обратится к Конгрессу за разрешением.

Агентство Reuters отмечает, что, согласно Конституции США, именно Конгресс, а не президент Соединенных Штатов может объявлять войну. При этом республиканцы и администрация Белого дома утверждают, что действия Трампа законны и соответствуют его правам как главнокомандующего, так как проводятся ограниченные военные операции.