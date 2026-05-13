Иран передал США пять условий для возможного соглашения по урегулированию конфликта, сообщает агентство Fars. В Тегеране настаивают на выполнении ряда требований, касающихся безопасности, санкций и ядерной программы.

По данным агентства, первым условием является полное прекращение американских и израильских ударов по территории Ирана, а также отказ от любых новых атак на время переговоров. Кроме того, Тегеран требует, чтобы США отказались от введения новых санкций и начали поэтапное снятие уже действующих ограничений, прежде всего в банковском и нефтяном секторах.

Среди других требований — разморозка иранских активов за рубежом и восстановление доступа к международной финансовой системе. Также Иран настаивает на официальном признании своего права на мирную ядерную программу, включая обогащение урана в рамках международных соглашений.

Пятым условием названы юридические гарантии того, что США не выйдут из нового соглашения в одностороннем порядке, как это произошло после решения Вашингтона покинуть ядерную сделку в 2018 году.