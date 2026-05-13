Греция выразила протест в связи с применением Украиной ударных надводных беспилотников в Средиземном море после обнаружения неразорвавшегося дрона в своих территориальных водах. Афины опасаются, что военные действия могут распространиться на регион на фоне активизации Киевом поиска так называемого «теневого флота», перевозящего российскую нефть.

Как сообщается, на прошлой неделе греческий рыбак обнаружил морской беспилотник «Магура» со взрывчаткой на борту. Аппарат застрял внутри пещеры, при этом его двигатели продолжали работать. Министр обороны Никос Дендиас подтвердил украинское происхождение дрона и поднял этот вопрос на заседании Совета обороны ЕС в Брюсселе, назвав произошедшее «чрезвычайно серьезным».

Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис заявил о намерении Афин направить дипломатический протест.

«Афины не допустят развития военных действий в средиземноморском регионе, и особенно в отношении Греции», — сказал он.

Греческие вооруженные силы проводят расследование и готовят отчет. По словам официальных лиц, рассматриваются два сценария: беспилотник мог быть запущен с коммерческого судна либо с украинской базы в Мисрате на западе Ливии.

Это не первый подобный инцидент — в марте 2025 года судно греческой компании было атаковано украинским беспилотником у берегов Новороссийска.