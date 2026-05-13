Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 подземных ракетных баз вдоль Ормузского пролива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. По их словам, это вызывает обеспокоенность у высокопоставленных чиновников США из-за потенциальной угрозы для американских военных кораблей и нефтяных танкеров в регионе.

Источники отмечают, что публичные заявления администрации президента США Дональда Трампа о «сокрушительном поражении» иранской армии расходятся с закрытыми оценками разведки, которые доводятся до политиков. Согласно последним отчетам, Иран восстановил доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране и сохраняет около 70% мобильных пусковых установок и довоенного ракетного арсенала.

Собеседники газеты уточнили, что в этот арсенал входят баллистические ракеты, способные поражать цели в регионе, а также крылатые ракеты меньшей дальности для ударов по наземным и морским объектам. По их словам, новые разведданные свидетельствуют о том, что Трамп и его военные советники могли переоценить нанесенный ущерб иранским базам.

Источники добавили, что эти оценки указывают на проблему в случае срыва перемирия, заключенного месяц назад: США уже истощили запасы ряда ключевых боеприпасов, тогда как Иран сохраняет значительный военный потенциал, в том числе в районе Ормузского пролива.

11 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на оценку американской разведки, что Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет малой дальности и имеет возможность повторно активировать свои пусковые установки. Это сообщение было опубликовано на фоне заявлений министра обороны США Пита Хегсета о том, что арсенал Ирана «истощен и уничтожен».

Согласно The Wall Street Journal, запасы иранских ракет малой и средней дальности по-прежнему исчисляются тысячами, несмотря на значительное сокращение их количества с начала операции «Эпическая ярость», и такие ракеты, возможно, могут быть извлечены из разбомбленных мест хранения. Это указывает на то, что Иран располагает значительным количеством боеприпасов для нанесения ударов по соседним странам. Ранее газета The Jerusalem Post сообщала, что Иран имеет в своем распоряжении максимум 1000 ракет, способных достичь Израиля.