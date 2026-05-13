Европейский союз планирует пригласить представителей правительства талибов* в Брюссель для первых в истории официальных переговоров. Как пишет агентство Reuters, на встрече будут обсуждать депортацию афганских мигрантов обратно в страну.

«[Официальные лица сейчас] работают над потенциальной последующей встречей на техническом уровне в Брюсселе с де-факто властями Афганистана», — заявил представитель ЕС.

По его словам, встреча организуется по просьбе нескольких стран-членов Евросоюза, но дата еще не назначена. К тому же эти переговоры не будут означать, что ЕС официально признает правительство «Талибана»*.

«По всей видимости, эта встреча стала первым публично объявленным визитом представителей «Талибана»* в Брюссель. По словам представителя ЕС, официальные лица уже побывали в Кабуле на встрече в январе», — отмечает Reuters.

По словам источников France 24, в Кабул «в ближайшее время» будет направлено письмо с просьбой согласовать дату встречи в столице Бельгии.

Как подчеркивает французский телеканал, на фоне ужесточения миграционной политики около 20 стран Евросоюза изучают способы возвращения мигрантов, особенно лиц с судимостями, в Афганистан. В письме, направленном в октябре, несколько государств призвали ЕС найти дипломатические и практические пути для продвижения этого вопроса.

«Подобные визиты поднимают множество практических и этических вопросов, не в последнюю очередь потому, что они предполагают взаимодействие с властями «Талибана»*, которые официально не признаны Европейским союзом», — пишет France 24.

Для того чтобы въехать на территорию Бельгии, где расположены институты ЕС, представителям «Талибана»* необходимо получить разрешение, которое бельгийские власти, «по всей видимости, готовы предоставить».

В феврале посол Афганистана в Москве Гуль Хасан рассказал о переговорах Москвы и Кабула о трудовой миграции, добавив, что «есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов». В конце 2025-го он говорил, что Афганистан предлагает направлять своих граждан на сельхозработы в России. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что о массовом привлечении афганских мигрантов речи нет из-за того, что существует риск проникновения радикалов в страну.

Россия остается единственной страной, официально признавшей власть талибов* в Афганистане. В 2023 году Москва признала Исламский Эмират Афганистан.

* Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое было внесено в список террористических организаций