Правительство Афганистана, где у власти с 2021 года находится движение «Талибан»*, выпустило первую Декларацию законов о пороках и добродетелях. Большой раздел посвящен правам женщин, а точнее — новым беспрецедентным запретам. Теперь афганкам официально нельзя появляться на публике с непокрытым лицом, а женский голос признали «интимной вещью», так что они не должны издавать ни звука за пределами дома. В ООН еще раньше назвали ситуацию «гендерным апартеидом». О том, какие ограничения ввели талибы* в отношении женщин, — в материале RTVI.

Без лица и голоса

Ситуация с правами женщин в Афганистане, которая и так считалась катастрофической, продолжает ухудшаться. Созданное при талибах* министерство по распространению добродетели и предотвращению порока (кстати, оно заняло помещение упраздненного министерства по делам женщин) 21 августа опубликовало 114-страничную декларацию, которая охватывает повседневную жизнь граждан. Документ, который одобрил верховный лидер талибов* Хибатулла Ахундзада, в очередной раз ударил по женскому населению страны.

К примеру, им официально запретили появляться в общественных местах без закрытого лица, чтобы «избежать соблазна и соблазнения других». К тому же их одежда не должна быть тонкой, короткой или обтягивающей, пишет Associated Press со ссылкой на свод законов.

Женщины обязаны покрывать себя перед всеми незнакомыми мужчинами, причем как мусульманами, так и немусульманами, чтобы «избежать развращения». К тому же им запрещено смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровью или брачными узами. Впрочем, это правило действует и в обратную сторону.

Но это еще не все. Женщины потеряли право на собственный голос — его признали «интимной вещью». Представительниц женского пола теперь не должны слышать поющей, декламирующей или читающей вслух на публике.

Кроме того, афганкам запретили в одиночку передвигаться на общественном транспорте, в том числе и на такси.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — сказал представитель министерства Маулви Абдул Гафар Фарук.

В ООН уже успели раскритиковать новые порядки в Афганистане, так как в будущем инспекция нравов может угрожать и задерживать любого, основываясь на широких и «порой расплывчатых списках нарушений».

«Он расширяет и без того невыносимые ограничения прав афганских женщин и девочек, когда даже звук женского голоса за пределами дома, судя по всему, считается нарушением морали», — заявила глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.

Без образования

Положение девочек и женщин в стране кардинально изменилась в худшую сторону, когда в 2021-м к власти пришел «Талибан»*. Им запретили уезжать на расстояние более 45 миль (72 км) от дома без сопровождающего — мужчины, участвовать в спортивных мероприятиях и посещать общественные парки, говорилось в докладе Amnesty International, о котором писал RTVI.

Кроме того, июне и в июле прошлого года почти 4,5 тыс. афганок были уволены со своих должностей в сфере образования. В стране принудительно закрыли салоны красоты, а за 2021-2023 год уволились более 80% журналисток.

Согласно данным ЮНЕСКО, опубликованным 15 августа, 1,4 млн девочек в стране были целенаправленно лишены возможности получить школьное образование после 6 класса. Также в организации отметили и сокращение доступа к начальному образованию — 1,1 млн девочек и мальчиков в Афганистане потеряли возможность посещать младшие классы.

«Афганистан является единственной страной в мире, в которой запрещен доступ к образованию для девочек старше 12 лет и для женщин. Эта ситуация не может не вызывать всеобщего беспокойства. Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Медицина и побои

Запрет на образование ударил и по системе здравоохранения, ведь многие женщины-медики покинули страну. При этом в Афганистане недопустимо, чтобы женщину принимал врач-мужчина. К тому же без сопровождающего мужчины женщину не могут доставить в роддом.

В результате участились случаи, когда во время схваток и родов они не могли покинуть дома, ведь опекун отсутствовал. Ситуация стала настолько критичной, что афганкам, в конце концов, разрешили проходить двухгодичные акушерские курсы.

В двух крупнейших городах — Кабуле и Мазари-Шфрифе — запрещена продажа противозачаточных средств, а вопросы о половом здоровье женщины можно обсуждать, только если рядом находится мужчина-опекун.

В марте лидер «Талибана»* заявил, что в Афганистане будут забивать женщин камнями до смерти за супружескую измену. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью RTVI на просьбу прокомментировать эту ситуацию, сказал, что это «внутреннее дело» страны.

* запрещенная в России террористическая организация