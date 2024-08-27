Правительство Афганистана, где у власти с 2021 года находится движение «Талибан»*, выпустило первую Декларацию законов о пороках и добродетелях. Большой раздел посвящен правам женщин, а точнее — новым беспрецедентным запретам. Теперь афганкам официально нельзя появляться на публике с непокрытым лицом, а женский голос признали «интимной вещью», так что они не должны издавать ни звука за пределами дома. В ООН еще раньше назвали ситуацию «гендерным апартеидом». О том, какие ограничения ввели талибы* в отношении женщин, — в материале RTVI.

Без лица и голоса

Ситуация с правами женщин в Афганистане, которая и так считалась катастрофической, продолжает ухудшаться. Созданное при талибах* министерство по распространению добродетели и предотвращению порока (кстати, оно заняло помещение упраздненного министерства по делам женщин) 21 августа опубликовало 114-страничную декларацию, которая охватывает повседневную жизнь граждан. Документ, который одобрил верховный лидер талибов* Хибатулла Ахундзада, в очередной раз ударил по женскому населению страны.

К примеру, им официально запретили появляться в общественных местах без закрытого лица, чтобы «избежать соблазна и соблазнения других». К тому же их одежда не должна быть тонкой, короткой или обтягивающей, пишет Associated Press со ссылкой на свод законов.

Anja Niedringhaus / AP

Женщины обязаны покрывать себя перед всеми незнакомыми мужчинами, причем как мусульманами, так и немусульманами, чтобы «избежать развращения». К тому же им запрещено смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровью или брачными узами. Впрочем, это правило действует и в обратную сторону.

Но это еще не все. Женщины потеряли право на собственный голос — его признали «интимной вещью». Представительниц женского пола теперь не должны слышать поющей, декламирующей или читающей вслух на публике.

Кроме того, афганкам запретили в одиночку передвигаться на общественном транспорте, в том числе и на такси.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — сказал представитель министерства Маулви Абдул Гафар Фарук.

В ООН уже успели раскритиковать новые порядки в Афганистане, так как в будущем инспекция нравов может угрожать и задерживать любого, основываясь на широких и «порой расплывчатых списках нарушений».

«Он расширяет и без того невыносимые ограничения прав афганских женщин и девочек, когда даже звук женского голоса за пределами дома, судя по всему, считается нарушением морали», — заявила глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.

Без образования

Положение девочек и женщин в стране кардинально изменилась в худшую сторону, когда в 2021-м к власти пришел «Талибан»*. Им запретили уезжать на расстояние более 45 миль (72 км) от дома без сопровождающего — мужчины, участвовать в спортивных мероприятиях и посещать общественные парки, говорилось в докладе Amnesty International, о котором писал RTVI.

Кроме того, июне и в июле прошлого года почти 4,5 тыс. афганок были уволены со своих должностей в сфере образования. В стране принудительно закрыли салоны красоты, а за 2021-2023 год уволились более 80% журналисток.

Ebrahim Noroozi / AP

Согласно данным ЮНЕСКО, опубликованным 15 августа, 1,4 млн девочек в стране были целенаправленно лишены возможности получить школьное образование после 6 класса. Также в организации отметили и сокращение доступа к начальному образованию — 1,1 млн девочек и мальчиков в Афганистане потеряли возможность посещать младшие классы.

«Афганистан является единственной страной в мире, в которой запрещен доступ к образованию для девочек старше 12 лет и для женщин. Эта ситуация не может не вызывать всеобщего беспокойства. Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Медицина и побои

Запрет на образование ударил и по системе здравоохранения, ведь многие женщины-медики покинули страну. При этом в Афганистане недопустимо, чтобы женщину принимал врач-мужчина. К тому же без сопровождающего мужчины женщину не могут доставить в роддом.

В результате участились случаи, когда во время схваток и родов они не могли покинуть дома, ведь опекун отсутствовал. Ситуация стала настолько критичной, что афганкам, в конце концов, разрешили проходить двухгодичные акушерские курсы.

Rahmat Gul / AP

В двух крупнейших городах — Кабуле и Мазари-Шфрифе — запрещена продажа противозачаточных средств, а вопросы о половом здоровье женщины можно обсуждать, только если рядом находится мужчина-опекун.

В марте лидер «Талибана»* заявил, что в Афганистане будут забивать женщин камнями до смерти за супружескую измену. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью RTVI на просьбу прокомментировать эту ситуацию, сказал, что это «внутреннее дело» страны.

* запрещенная в России террористическая организация