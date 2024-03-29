В Афганистане женщин будут забивать камнями за супружескую измену

В Афганистане будут забивать женщин камнями до смерти за супружескую измену, заявил верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада в своем обращении к западным лидерам, пишет The Telegraph.

Ахунзада, который никогда не появляется на публике, записал свое заявление в виде голосового сообщения. Как и прошлые заявления лидера «Талибана»*, оно прозвучало в эфире телевидения Афганистана, которое находится под контролем талибов*.

«Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забиваем их камнями до смерти. Но скоро мы введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы будем публично забивать их камнями насмерть», — сказал он.

Лидер «Талибана»* также сказал, что права женщин, которые отстаивает международное сообщество, противоречат той интерпретации шариата, которой придерживается его движение.

«Это идет против вашей демократии, но мы продолжим это делать. Мы с вами говорим, что защищаем права человека — мы делаем это как представители бога, а вы — дьявола. <…> Хотят ли женщины тех прав, о которых говорит Запад? Они противоречат шариату и словам духовенства, отвергнувшего западную демократию», — сказал он.

Ахундзада призвал войска своего движения проявить стойкость в борьбе против прав женщин. Обращаясь к западным лидерам, он выразил готовность продолжать войну с ними «еще 20 лет и даже больше».

«Ничего не закончилось [когда ваши войска покинули Афганистан]. Это не значит, что мы теперь будем просто сидеть и пить чай. Мы установим шариат на этой земле. Ничего не закончилось, когда мы взяли Кабул», — заключил лидер «Талибана»*.

Афганские женские правозащитные группы встретили эту новость «с ужасом, но не с удивлением», пишет британская газета The Guardian. По их мнению, «ликвидация любых оставшихся прав и защиты для 14 миллионов женщин и девочек в стране в настоящее время почти завершена».

Адвокат и глава афганской правозащитной организации «Женское окно надежды» Сафия Арефи, комментируя высказывание Ахундзады, заявила, что оно обрекает афганских женщин на возвращение в самые мрачные дни правления талибов в 1990-х годах.

«С этим заявлением лидера «Талибана»* началась новая глава частных наказаний, и афганские женщины переживают невыразимое одиночество. Теперь никто не стоит рядом с ними, чтобы спасти их от талибских наказаний. Международное сообщество предпочитает хранить молчание перед лицом этих нарушений прав женщин», — приводит издание ее слова.

Афганская активистка и исследовательница Сахар Фетрат в свою очередь отметила, что талибы* «проверяли свою драконовскую политику одну за другой и достигли этой точки, потому что некому привлечь их к ответственности за злоупотребления».

«Через тела афганских женщин талибы требуют и командуют моральными и общественными порядками. Мы все должны быть предупреждены, что, если их не остановить, их будет становиться все больше и больше», — заявила она.

Как отмечает The Guardian, с момента прихода к власти в августе 2021 года движение «Талибан»* отменило «поддерживаемую Западом конституцию Афганистана и приостановило действие действующего уголовного кодекса, заменив их своей жесткой и фундаменталистской интерпретацией законов шариата». Талибы также запретили женщин-адвокатов и судей, преследуя многих из них за их работу при предыдущем правительстве.

По данным Afghan Witness, исследовательской группы, занимающейся мониторингом прав человека в Афганистане, только за последний год назначенные талибами судьи вынесли 417 решений о публичных порках и казнях. В 57 случаях из них жертвами стали женщины.