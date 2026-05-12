Президенту России Владимиру Путину доложили об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил RTVI, что речь идет о плановом запуске.

«Отрабатываются отдельные параметры этой системы. Так она в целом готова», — сказал депутат.

Об успешном испытании «Сармата» 12 мая сообщил президенту в ходе видеоконференции командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Пуск успешный. Задача пуска выполнена. <…> Положительные результаты пуска позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом, Ужурском соединении Красноярского края», — отчитался он.

Путин поздравил Каракаева и пожелал дальнейших успехов. Напомнив, что Россия ведет усовершенствование своих сил сдерживания с начала 2000-х годов, он подчеркнул, что страна «была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности» после выхода США из Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2002 году.

В рамках этой задачи в России были созданы стратегические комплексы, не имеющие мировых аналогов и способных гарантированно преодолеть существующие и перспективные системы противоракетной обороны, продолжил глава государства.

Среди таких уникальных вооружений президент назвал межконтинентальные ракеты «Авангард», стоящие на боевом дежурстве с 2019 года, и гиперзвуковую ракету воздушного базирования средней дальности «Кинжал», которая применяется в ходе военной операции на Украине.

Кроме того, Путин напомнил о ракетном комплексе средней дальности наземного базирования «Орешник», который поставлен в войска в 2025 году и «также может быть оснащен ядерными боеголовками».

Как сообщил президент, также завершаются работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — уникальным беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и уникальной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник».

«Теперь — „Сармат“. <…> Это самый мощный ракетный комплекс в мире <…>. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», — заявил Путин.

Он отметил, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это, по его словам, «позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тыс. км с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности».

Как в России презентовали «Сармат»

Как ранее пояснил Каракаев, ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплекса советского производства «Воевода» и по своим боевым возможностям превосходит его.

Путин сообщил, что работа над ним началась еще в 2011 году. В 2018-м глава государства публично анонсировал новые виды вооружений, в том числе «Сармат», в ходе послания Федеральному собранию.

В апреле 2022 года Минобороны впервые отчиталось об успешном испытании ракеты. Путин тогда предупредил, что новое оружие «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране». Дмитрий Рогозин, возглавлявший в то время Роскосмос, заявил, что мощности «Сармата» достаточно, чтобы уничтожить «половину берега того континента, который нам не понравится».

В июне 2022 года президент на встрече с выпускниками военных вузов анонсировал постановку первого комплекса «Сармат» на боевое дежурство уже до конца года. Летом 2023 года на аналогичной встрече Путин также говорил о поступлении комплекса в войска «в ближайшее время».

В сентябре 2023 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов (уволен Путиным в феврале 2025 года) объявил, что «Сармат» поставлен на боевое дежурство. В феврале 2024 года Путин во время послания Федеральному собранию подтвердил, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска, и обещал, что они будут вскоре продемонстрированы в их районах базирования.