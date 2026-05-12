В Москве задержали певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман), сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал 112. По данным Shot, артистку и саунд-продюсера Михаила Кувшинова вызвали на допрос по делу об авторских правах на песни.

В телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» говорится, что к Линде и Кувшинову рано утром 12 мая пришли с обысками.

По словам источника РЕН ТВ, обыски также прошли в офисе ООО «Профит» — компании генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова и в офисе ООО «Компания Топ 7», которая принадлежит жене Черкасова.

Как уточняет телеграм-канал «112», Черкасов с начала марта находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве. После исков мужчины в онлайн-кинотеатрах был заблокирован фильм «Руки вверх!» об одноименной группе.

Источник РЕН ТВ утверждает, что обыски 12 мая связаны с поддельными документами, которые Линда и директор «Профита» Дарья Шамова якобы использовали, чтобы присвоить права на песни, написанные продюсером Максимом Фадеевым.

По информации Mash и Baza, Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни Фадеева.

Ранее Линда рассказывала в интервью Собчак, что Фадеев оказывал на нее психологическое давление, вынуждая отказаться от контракта с иностранным лейблом, и не позволял исполнять песни своего авторства.