Каждый случай, когда российский спортсмен решает выступать за другую страну, нужно рассматривать независимо: одно дело — если уезжают сильнейшие, и совсем другое — если речь идет о новичках. Такое мнение высказала 360.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
«Если уезжает целый комплект сильнейших спортсменов — для меня это однозначно не приветствуется. Если спортсмен не лидер, не входит в четверку, его мало кто знает, и он уезжает, потому что не пробивается в основу, — здесь ситуация сложнее», — поделилась она.
Депутат обратила внимание, что переход в другое спортивное гражданство является глубоко драматическим событием.
«Меня во многом задевают человеческие истории: тренеры, которые вкладывали душу, плачут втихаря, потому что ребенок, которого они вели с детства, уехал и они уже ничего сделать не могут», — рассказала Журова.
Она отметила, что важны обстоятельства, побуждающие атлетов менять страну.
Так, международные ограничения, которые были введены против россиян в спорте, больше всего ударили как раз по молодежи, указала парламентарий. Те, кто только начинали карьеру и рассчитывали заявить о себе на мировой арене, лишились возможности набирать опыт на крупнейших соревнованиях и получать медали.
Среди таких спортсменов оказался и 22-летний сын Журовой Ярослав Черненко — конькобежец в звании мастера спорта России.
В этот тяжелый период российских молодых спортсменов продолжали поддерживать родители, спортивные организации и региональные власти, сказала депутат. Она считает, что в условиях серьезных внешних препятствий именно благодаря этим усилиям удалось сохранить кадровый резерв и преемственность поколений в российском спорте.
Переход сына Плющенко под флаг Азербайджана
Взрыв интереса к смене спортивного гражданства вызвала новость о том, что 13-летний фигурист Александр Плющенко, с младенчества известный как Гном Гномыч, будет выступать за команду Азербайджана. Его отец, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал это решение непростым.
Плющенко-старший отметил, что его сын не состоял в сборной России и «ничье место не занимал». РИА Новости сообщало, что Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и победитель семи чемпионатов мира по хоккею Вячеслав Фетисов, общаясь с РИА Новости на полях ПМЭФ, подчеркнул, что решение принимал не сам подросток, а его родители (матерью Гном Гномыча является продюсер Яна Рудковская).
«Родители приняли решение, значит, у них были причины. Мы сейчас клише навешаем, потом будем разбираться со всем этим. Сколько ему лет? 13—15? Сегодня он там, послезавтра будет в другом месте», — рассудил Фетисов.