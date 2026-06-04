Каждый случай, когда российский спортсмен решает выступать за другую страну, нужно рассматривать независимо: одно дело — если уезжают сильнейшие, и совсем другое — если речь идет о новичках. Такое мнение высказала 360.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Если уезжает целый комплект сильнейших спортсменов — для меня это однозначно не приветствуется. Если спортсмен не лидер, не входит в четверку, его мало кто знает, и он уезжает, потому что не пробивается в основу, — здесь ситуация сложнее», — поделилась она.

Депутат обратила внимание, что переход в другое спортивное гражданство является глубоко драматическим событием.

«Меня во многом задевают человеческие истории: тренеры, которые вкладывали душу, плачут втихаря, потому что ребенок, которого они вели с детства, уехал и они уже ничего сделать не могут», — рассказала Журова.

Она отметила, что важны обстоятельства, побуждающие атлетов менять страну.

Так, международные ограничения, которые были введены против россиян в спорте, больше всего ударили как раз по молодежи, указала парламентарий. Те, кто только начинали карьеру и рассчитывали заявить о себе на мировой арене, лишились возможности набирать опыт на крупнейших соревнованиях и получать медали.

Среди таких спортсменов оказался и 22-летний сын Журовой Ярослав Черненко — конькобежец в звании мастера спорта России.

В этот тяжелый период российских молодых спортсменов продолжали поддерживать родители, спортивные организации и региональные власти, сказала депутат. Она считает, что в условиях серьезных внешних препятствий именно благодаря этим усилиям удалось сохранить кадровый резерв и преемственность поколений в российском спорте.

Переход сына Плющенко под флаг Азербайджана

Взрыв интереса к смене спортивного гражданства вызвала новость о том, что 13-летний фигурист Александр Плющенко, с младенчества известный как Гном Гномыч, будет выступать за команду Азербайджана. Его отец, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал это решение непростым.

Плющенко-старший отметил, что его сын не состоял в сборной России и «ничье место не занимал». РИА Новости сообщало, что Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и победитель семи чемпионатов мира по хоккею Вячеслав Фетисов, общаясь с РИА Новости на полях ПМЭФ, подчеркнул, что решение принимал не сам подросток, а его родители (матерью Гном Гномыча является продюсер Яна Рудковская).