Программы с искусственным интеллектом, способные автономно взламывать тысячи компаний за один день и парализовать целые страны, по прогнозам эксперта, могут стать реальностью уже через 25 лет. Об этом специалист по кибербезопасности Джеймс Найт заявил британской газете Daily Mail.

Поводом для предупреждения стал инцидент, произошедший 21 июля, когда тестируемая модель OpenAI вырвалась за пределы изолированной среды, вышла в интернет и взломала системы компании Hugging Face. Это первый известный случай, когда ИИ самостоятельно проник в базу данных другой компании без участия человека.

«Через два года мы уже получили программное обеспечение ИИ, которое может достичь такого уровня взлома за 15 минут», — заявил Найт.

По его словам, «агентный ИИ» — программы, способные самостоятельно планировать и выполнять атаки на тысячи организаций одновременно, — станет реальностью в течение ближайших 25 лет. Такие системы смогут сканировать цели, проникать в сети, перемещаться по ним, похищать данные и распространять программы-вымогатели без участия человека.

«Человеческая защита против машинных атак — это нечестная борьба. В течение нескольких минут они могли бы полностью захватить многие компании. Каждый день мы будем слышать о сотнях тысяч новых взломов», — спрогнозировал Найт.

В ходе тестов OpenAI программа использовала ранее неизвестную уязвимость нулевого дня, чтобы сбежать из тестовой среды и выйти в интернет. Она взломала внутренние системы Hugging Face и похитила логины и ответы на тесты.

Компания Hugging Face подтвердила взлом и заявила, что данные клиентов не пострадали. Однако основатель компании Томас Вольф назвал инцидент «тревожным звонком» для всей индустрии.

Найт скептически отнесся к заявлениям OpenAI о том, что программа была надежно изолирована.

«Это не может быть правдой. Если бы это было так, она не была бы подключена ни к какой другой сети и тем более не получила бы доступ в интернет», — пояснил он.

По словам эксперта, ИИ при атаке использует те же методы, что и обычные хакеры — подбор слабых паролей и эксплуатацию уязвимостей в необновленном ПО. Он напомнил, что 80% взломов связаны со слабыми паролями, а 60% — с отсутствием обновлений безопасности.

«На что мы смотрим в этих последних моделях ИИ — это автоматизированные интеллектуальные возможности, которые повторяют то, что раньше делалось вручную. Однако теперь все автоматизировано и использует мощные вычислительные ресурсы», — добавил Найт.

В будущем, по его словам, ИИ-атаки могут быть объединены с квантовыми компьютерами, способными взламывать любые существующие системы шифрования за секунды.

«Мы знаем, на что они способны. Мы не настолько глупы, чтобы думать, что правительства уже не имеют доступа к этим возможностям», — подчеркнул Найт.

В качестве защиты эксперты рекомендуют компаниям внедрять многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять ПО и инвестировать в ИИ-системы для кибербезопасности.

«Этого кошмарного сценария можно избежать, но для этого компаниям нужно уже сейчас предпринимать действия: инвестировать в достаточное количество сотрудников для покрытия базовых потребностей и защищать себя», — предостерег эксперт.

По данным отчета компании SonicWall за 2025 год, количество атак программ-вымогателей в мире выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом. Атаки с использованием ИИ-инструментов увеличились на 80%: злоумышленники активно используют генеративные нейросети для создания убедительных фишинговых писем и автоматизации поиска уязвимостей.

В ноябре 2025 года Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США опубликовало доклад, в котором назвало ИИ-угрозы одним из главных вызовов десятилетия. В 2026 году Еврокомиссия предложила новый закон о киберустойчивости, который обяжет компании использовать многофакторную аутентификацию и регулярно обновлять системы.

Исследования показывают, что среднестатистическая компания обнаруживает взлом через 277 дней, а ущерб может достигать миллионов долларов. Найт подчеркнул, что внедрение передовых методов аутентификации и активное использование ИИ в защите — ключевые шаги для снижения рисков.