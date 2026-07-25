Сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, погиб при ударе по площадке в Киевской области, где 24 июля проходил показ беспилотников. Об этом сообщило издание Defence24.

По данным портала, погибший не был гражданином Польши, его гражданство не раскрывается. МИД Польши подтвердил, что пострадавшим оказывают консульскую помощь и что дипломаты поддерживают с ними связь.

Как пишут польские СМИ, мероприятие проводила украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA. Оно прошло на частном стрелковом полигоне CSA Open Air в селе Капитановка под Киевом. Участникам, по этим данным, показывали радары, средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения и подавления дронов, а также FPV-перехватчики.

Кроме того, руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей в соцсетях сообщил, что в результате удара по площадке под Киевом погибла его жена — глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Валентина Савицкая.

Генпрокуратура Украины начала расследование после произошедшего. Позднее ведомство сообщило о задержании организатора военной выставки, его имя не раскрывается. По данным офиса генпрокурора, мероприятие не было согласовано с властями. По утверждению Киева, погибли 10 человек. В Генпрокуратуре уточнили, что на выставке побывало около 300 человек, включая военных, представителей ВПК и чиновников.

24 июля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где, по версии ведомства, демонстрировались беспилотники украинского и иностранного производства, в том числе перспективные образцы, используемые для ударов по гражданским объектам на территории России.

В министерстве также заявили, что в момент удара на объекте находились разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.