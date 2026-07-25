Бельгийские власти поместили под стражу стажерку штаб-квартиры НАТО по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Об этом сообщила Федеральная прокуратура Бельгии, пишет издание RTBF.

SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) — это Верховный штаб союзных войск в Европе. Он находится в коммуне Касто бельгийского города Монс, его возглавляет верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR).

SHAPE отвечает за планирование и проведение всех военных операций НАТО по всему миру. Он является центральным военным штабом Объединенного командования операциями альянса и одним из двух стратегических военных командований НАТО (второе — Командование по трансформации ОВС НАТО в Норфолке, США).

Подозреваемая в шпионаже — гражданка Канады китайского происхождения. Ее заметила служба безопасности самого штаба альянса. Сотрудники SHAPE обратили внимание на девушку и сообщили о своих подозрениях в Службу общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS).

Поскольку дела о шпионаже относятся к компетенции федеральной прокуратуры, ведомство сразу забрало материалы в производство. Расследование поручили федеральной судебной полиции Шарлеруа.

По итогам первичной проверки было открыто судебное дело по фактам шпионажа и участия в криминальной организации.

В четверг, 23 июля, полиция Шарлеруа провела масштабную операцию. К ней подключились несколько партнерских служб, в том числе подразделение по борьбе с компьютерными преступлениями (CCU), а также технико-криминалистические службы Шарлеруа и Монса.

Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемой и на ее рабочем месте — непосредственно в штабе SHAPE.

На следующий день, 24 июля, следственный судья принял решение об аресте девушки. Ее заключили под стражу по обвинению в шпионаже и участии в криминальной организации.

Прокуратура подчеркнула, что успех операции стал результатом слаженной работы Службы общей разведки и безопасности, штаба SHAPE и федеральной судебной полиции.

Ведомство сообщило, что расследование продолжается, поэтому другие подробности дела пока не разглашаются.