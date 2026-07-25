В Екатеринбурге при падении обломков беспилотника загорелась стоянка площадью 300 кв. м. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. В пресс-службе RWB сообщили, что после инцидента логистический центр Wildberries в уральской столице приостановил работу, персонал был эвакуирован.
Возгорание произошло в Чкаловском районе города, объекты экономики и инфраструктуры не повреждены.
«Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Одну из попыток атаки на область, по его словам, отразили, но опасность сохранялась. Режим «Беспилотная опасность» в регионе ввели утром: жителей предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета, запретили подбирать и перемещать любые обломки, а также снимать и распространять кадры работы систем ПВО. О подозрительных объектах Паслер попросил сообщать по номеру 112.
Пожар возник у стоянки рядом с логистическим комплексом Wildberries на улице Перспективной. Как рассказали E1.RU очевидцы, возгорание произошло возле одного из контрольно-пропускных пунктов: горели припаркованные машины сотрудников, само здание склада осталось целым.
Перед появлением дыма в соседних микрорайонах — Солнечном и на Елизавете, а также в Арамиле — слышали хлопки, черный столб был виден с Полевского тракта и с улицы Московской. Персонал вывели на улицу, часть телефонов осталась внутри, из-за чего люди не могли связаться с близкими. На месте дежурила скорая.
Пресс-служба RWB, объединяющей Wildberries и Russ, сообщила, что логистический комплекс компании в Екатеринбурге не пострадал.
«На объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», — заявили в компании.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал целью атак БПЛА гражданский объект.
«Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет», — написал он.
В аэропорту Кольцово Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в 7:32 мск — Екатеринбург вошел в число полутора десятков городов, где ночью и утром закрывали небо.
По данным Минобороны России, с 20:00 мск 24 июля до 8:00 мск 25 июля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 328 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Калмыкией и Азовским морем.