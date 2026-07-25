В Екатеринбурге при падении обломков беспилотника загорелась стоянка площадью 300 кв. м. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. В пресс-службе RWB сообщили, что после инцидента логистический центр Wildberries в уральской столице приостановил работу, персонал был эвакуирован.

«Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Одну из попыток атаки на область, по его словам, отразили, но опасность сохранялась. Режим «Беспилотная опасность» в регионе ввели утром: жителей предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета, запретили подбирать и перемещать любые обломки, а также снимать и распространять кадры работы систем ПВО. О подозрительных объектах Паслер попросил сообщать по номеру 112.

Пожар возник у стоянки рядом с логистическим комплексом Wildberries на улице Перспективной. Как рассказали E1.RU очевидцы, возгорание произошло возле одного из контрольно-пропускных пунктов: горели припаркованные машины сотрудников, само здание склада осталось целым.

Перед появлением дыма в соседних микрорайонах — Солнечном и на Елизавете, а также в Арамиле — слышали хлопки, черный столб был виден с Полевского тракта и с улицы Московской. Персонал вывели на улицу, часть телефонов осталась внутри, из-за чего люди не могли связаться с близкими. На месте дежурила скорая.