Все меньше семей с детьми могут вписаться в систему единого пособия, хотя для демографической поддержки ее нужно, наоборот, расширять. Такую позицию в разговоре с RTVI выразил председатель партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов. Он предположил, что некоторые чиновники сочли вопрос поддержки многодетных семей решенным и начали «экономить на всех остальных».

Как рассказал Миронов, Социальный фонд России на днях ужесточил правила назначения единого пособия.

«Изменили требования к доходу: теперь работающим гражданам, чтобы получать пособие, нужно зарабатывать не меньше 8 МРОТ, но не больше 12 прожиточных минимумов в год. И надо еще исхитриться, чтобы попасть в этот узкий коридор. Ввели тотальные проверки места жительства: не дай бог семья пропишется в более богатом регионе, где прожиточный минимум выше, и чуть выше будет пособие. Изменили учет алиментов — даже если по факту их нет, все равно считается, что на ребенка платится четверть средней зарплаты», — перечислил парламентарий.

По его словам, речь идет о продолжении «крохоборного, „плюшкинского“ подхода, на котором правительство изначально строит систему пособия». «И даже самым бедным семьям все сложнее в нее вписаться», — сетует лидер «Справедливой России».

В то же время, отметил Миронов, с мая действуют послабления для многодетных семей — если доход на члена семьи превысил прожиточный минимум на 10%, они все равно могут получать минимальное пособие в размере 50% прожиточного минимума.

«Видимо, чиновники посчитали, что многодетным дали слишком много, нужно экономить на всех остальных. Единое пособие и так не работает на демографию. Оно лишь формально улучшает статистику семейной бедности. А если в семье доход хоть на копейку выше прожиточного минимума, она уже статистику не портит, и ей пособие не положено», — рассуждает политик.

«Справедливая Россия» давно призывает правительство пересмотреть систему пособия, чтобы это была не «доплата на бедность», а реальная помощь семьям, указал Миронов.

«Нужно убрать все эти бюрократические придирки к семьям и перестать высчитывать пособие по копейкам — перестать дробить на 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Базовую выплату нужно делать не ниже одного прожиточного минимума, для одиноких родителей — не меньше двух», — считает глава партии.

Справороссы также предлагают повысить порог нуждаемости до 1,5-2 прожиточных минимумов, а для многодетных семей вовсе отменить его.