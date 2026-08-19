Россия начала закупать топливо за рубежом и разрешила выпуск нефтепродуктов более низкого экологического класса. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам зампреда правительства РФ, в стране уже приняты все необходимые нормативно-правовые акты для увеличения выпуска топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

«Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса — Евро-2, Евро-3, Евро-4», — сказал Новак.

Решение о закупках топлива за рубежом власти приняли для стабилизации внутреннего рынка. Ранее правительство также распространило импортный демпфер на дизельное топливо, чтобы стимулировать поставки из-за границы.

С 30 июля в стране действует временный запрет на экспорт бензина и дизеля — он продлится до конца января 2027 года. До конца года также заморожены особые правила определения цены при государственных закупках топлива, а отдельным постановлением кабинет министров обеспечил горючим сельхозпроизводителей.

Вице-премьер выразил надежду, что в ближайшее время ряд российских нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонта, после чего ситуация с топливом должна значительно улучшиться.

«Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится», — сообщил Новак.

Проблемы с доступностью топлива в России возникли в конце мая и были связаны с последствиями атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, признавал ранее Новак. Позже о частичной стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов сообщали в Минэнерго.

В ряде регионов сложная обстановка сохраняется. В середине августа о переходе на систему заправки автомобилей по четным и нечетным дням сообщили власти Севастополя, а также Калужской, Липецкой и Оренбургской областей.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Орске полностью остановил работу после атаки беспилотников. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру предприятия, восстановить которую в короткие сроки невозможно.

«Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев», — написал он в телеграм-канале.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что на российских АЗС снова появились очереди, но заверил, что ведомство работает над решением проблемы.

Что решили на последнем совещании правительства по топливу

Вчера Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем приняли участие руководители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Ростехнадзора, «РЖД», а также депутаты Госдумы, представители регионов и крупнейших нефтяных компаний.

Особое внимание участники уделили балансу спроса и предложения в Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областях и Республике Мордовия. По итогам предыдущей встречи ставилась задача нарастить поставки топлива в девять регионов с наиболее тяжелой обстановкой, включая Липецкую и Орловскую области.

Орловский губернатор Андрей Клычков позднее заявлял, что регион не испытывает проблем с топливообеспечением, а возникшие на заправках очереди связаны с длительной ракетной опасностью.

Федеральная антимонопольная служба доложила о выявленных фактах необоснованного завышения цен на топливо. По ряду эпизодов уже возбуждены административные дела и применены меры воздействия к нарушителям.

В правительстве отметили, что ситуация в агропромышленном комплексе остается стабильной. Аграрии полностью обеспечены горючим для уборочной кампании, которая идет по плану, а северный завоз топлива осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов. Ведомства должны оперативно ликвидировать возникающие дисбалансы поставок и не допускать ценовых скачков на всех уровнях реализации топлива.

Особый контроль поручено установить за стоимостью топлива для сельхозпроизводителей и розничными ценами на автозаправочных станциях. Отдельно ФАС продолжит работу над типовыми соглашениями регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые призваны стабилизировать розничные цены на частных заправках.

Дефицит бензина охватил не только розницу, но и оптовый рынок, что особенно остро ощутили независимые АЗС. Когда вертикально-интегрированные холдинги сокращают биржевые продажи, независимым операторам приходится искать альтернативных поставщиков или покупать топливо по спекулятивным ценам, порой вдвое превышающим биржевые.

Ниже классом, зато в наличии

На этом фоне в России временно разрешена оптовая торговля бензином и дизельным топливом классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Мера будет действовать до 1 июля 2027 года.

Решение приняли на фоне сокращения производства нефтепродуктов, вызванного внеплановыми ремонтами НПЗ, в том числе после атак беспилотников. Власти рассчитывают таким образом увеличить предложение топлива на рынке и избежать дефицита.

На заправках топливо более низких экологических классов может появиться в конце августа или начале сентября — в первую очередь в регионах, где уже возникали перебои с поставками. В остальных субъектах по-прежнему будет продаваться топливо класса «Евро-5».

На фоне изменений в России резко вырос спрос на присадки для автомобильного топлива.

Крупные нефтяные компании, как ожидается, не станут массово переходить на выпуск низкоклассного топлива, поскольку их предприятия уже работают на стандарте «Евро-5», а перестройка производства потребует дополнительных расходов. Новые правила при этом позволяют задействовать старые производственные мощности, сохранившиеся в некоторых регионах Сибири и на Дальнем Востоке.

Главное отличие классов топлива заключается в содержании серы: в «Евро-5» ее концентрация не превышает 10 мг на килограмм, тогда как в «Евро-2» может достигать 500 мг на килограмм. Такой подход в правительстве считают частью системной работы по поддержанию стабильности топливного рынка и предотвращению локальных дефицитов и резких колебаний цен.