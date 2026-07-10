На фоне сообщений о том, что нефтяные компании получат право на производство топлива стандарта «Евро-3» с перспективой выпуска «Евро-2», среди российских автомобилистов вырос спрос на присадки для улучшения характеристик бензина. Об этом рассказали «Известиям» представители сетевых магазинов и производители химических добавок.

По словам продавца магазина «Автомаг», за последнее время продажи присадок, предназначенных для повышения качества бензина, выросли на 30%. Собеседник издания из онлайн-магазина запчастей «Автодок», в свою очередь, зафиксировал менее существенное увеличение — на 10%. О схожих показателях рассказали в магазине «Росско» на Братиславской, который по большей части работает с оптовыми покупателями.

Заместитель генерального директора ООО «Компания Топливный Регион» Ярослав Макаркин также обратил внимание на повышение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, нефтебаз и производителей топлива на октаноповышающие компоненты для бензина.

Макаркин объяснил текущую ситуацию на рынке вниманием его участников к изменениям в сфере нормативного регулирования и их желанием подготовить альтернативные методы компаундирования топлива.

При этом в компании «Завод присадок и реагентов», осуществляющей производство и поставку химических реагентов для нефтяной отрасли, назвали несущественным увеличение интереса к присадкам и связали его с цикличностью спроса.

Анализ объявлений о продаже топливных присадок на крупнейших маркетплейсах, который провели авторы материала с помощью искусственного интеллекта, показал рост спроса на химические добавки для бензина в 2—3 раза раза за три недели, отмечают «Известия». Представители торговых площадок отказались от комментариев.

Увеличения числа клиентов из-за проблем с двигателями автомобилей, вызванных низкокачественным топливом, ожидают и работники ряда автосервисов. Если ухудшение ситуации на рынке затянется, вырастет объем обращений, связанных с топливной аппаратурой, выхлопом, мотором и общей диагностикой, заявил директор направления по сопровождению партнеров международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.

Среди элементов, которые окажутся наиболее подвержены порче, он назвал фильтры, форсунки, топливный насос высокого давления, катализаторы, сажевые фильтры (DPF), лямбда-зонды (датчики кислорода), электронную систему управления двигателем и сам двигатель.

По словам Самойлова, в нынешней ситуации автомобилистам следует «по возможности выбирать крупные сети АЗС, сокращать интервалы замены масла и фильтров и внимательно следить за первыми симптомами» — повышением расхода топлива, нестабильностью работы мотора и «появлением ошибок по токсичности».

Вице-председатель Союза автосервисов Александр Пахомов воздержался от однозначных оценок в прогнозе по поломкам из-за «Евро-3» и «Евро-2».

«В работе своего сервиса я не могу отметить увеличившихся поломок автомобилей — как было, так и осталось. В сегодняшней ситуации каждый из владельцев сломанного автомобиля может посмотреть и сказать: “Так это же из-за бензина!” Но это будет неправда», — считает он.

Пахомов напомнил, что несовпадение данных из паспорта АЗС на топливо с реальным бензином рассматривается как уголовное преступление. Он признал, что на фоне сообщений о дефиците бензина число аферистов выросло, однако с откровенным обманом автовладельцы, по его словам, сталкиваются «довольно редко».

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сравнил использование присадок с самолечением, которое может как помочь, так и причинить ущерб. По его словам, в группу риска входят в первую очередь турбированные и высокофорсированные двигатели — особенно с учетом того, что почти весь китайский автопром сейчас перешел на двигатели с турбонаддувом, для которых подходит только 100-й бензин.