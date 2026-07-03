Депутаты Госдумы от КПРФ направят обращение в Минэнерго с просьбой обеспечить на АЗС обязательное и понятное информирование автовладельцев о классе бензина и дизеля, сообщил RTVI сенатор-коммунист Айрат Гибатдинов.

Так он прокомментировал постановление правительства, которым до конца года ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) разрешается оборот бензина устаревшего экологического стандарта класса «Евро-3» с повышенным содержанием серы (до 150 мг/кг) по сравнению с современным «Евро-5» (до 10 мг/кг) и дизеля с массовой долей серы не более 350 мг/кг.

«Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе подготовят соответствующее обращение в профильные ведомства с просьбой обеспечить обязательное и понятное информирование потребителей о классе реализуемого топлива для того, чтобы автомобилисты принимали взвешенные решения и знали, какого качества бензин они приобретают», — сказал Гибатдинов.

По мнению сенатора, решение о переходе в некоторых случаях на топливо более низкого экологического класса «носит вынужденный и временный характер».

«Если в отдельных регионах или на отдельных нефтеперерабатывающих предприятиях возникают сложности с обеспечением рынка топливом, то такая мера может помочь избежать дефицита и сохранить стабильность поставок», — отметил парламентарий.

При этом важно понимать, что автомобилисты должны иметь возможность самостоятельно принимать решение, каким топливом заправлять свой автомобиль, подчеркнул Гибатдинов.

«Для современных двигателей использование бензина более низкого класса действительно может быть нежелательным, но для части старого автопарка, сельскохозяйственной техники и некоторых видов спецтехники такое топливо может оказаться вполне приемлемым», — заявил собеседник RTVI.

Ключевой вопрос, считает сенатор, это прозрачность. Он убежден, что «на каждой автозаправочной станции должна быть достоверная и понятная информация о том, какой именно экологический класс топлива реализуется».

Автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков ранее заявил RTVI, что использование топлива пониженного экологического класса в современных автомобилях может привести к поломкам двигателя и лишним расходам на ремонт. Он также обратил внимание на то, что топливо более низкого класса может продаваться под маркой действующего стандарта, что «вообще выглядит как полное лицемерие, и получается, конечно, абсолютный обман потребителей».