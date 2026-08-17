Кандидат на пост губернатора Нью-Йорка от Республиканской партии Брюс Блейкман выступил за добычу природного газа на территории штата и обвинил действующего губернатора Кэти Хокул в афере с «зеленой» энергетикой. Свое мнение Блейкман высказал в интервью RTVI.

«Знаете ли вы, что штат Нью-Йорк обладает одними из крупнейших в мире запасов природного газа? ​​А Кэти Хокул не разрешает нам его добывать», — заявил Блейкман.

На замечание, что добыча газа методом фрекинга (гидроразрыва пласта) может негативно сказаться на окружающей среде, политик ответил, что это не так.

«Прямо за границей штата, в Пенсильвании добывают природный газ. И в Пенсильвании люди ездят на новеньких «кадиллаках», а в Нью-Йорке ездят на 25-летних ржавых пикапах», — возмутился Блейкман.

По его словам, Хокул «не позволяет жителям Нью-Йорка получать выгоду» от добычи газа, а вместо этого закупает газ в Пенсильвании.

Блейкман подчеркнул, что в Нью-Йорке счета за электричество на 70% выше, чем в среднем по США. «Когда вы оплачиваете счет, часть денег уходит в фонд, из которого Кэти [Хокул] финансирует проекты — например, солнечные электростанции в северной части штата Нью-Йорк», — утверждает республиканец.

Эти станции уничтожают сельскохозяйственные земли и по четыре месяца в году не вырабатывают энергии, уверяет Блейкман. «Кто-то на этом зарабатывает миллиарды долларов. Кэти Хокул получает от этих людей миллионы в виде политических пожертвований, а в итоге страдают потребители», — заявил собеседник RTVI.

Он призвал, «покончить с этой аферой в сфере «зеленой» энергетики».