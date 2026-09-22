Американские астрономы смогли впервые поймать радиосигнал с экзопланеты. Пульсирующее излучение было задетектировано с планеты-гиганта Бета Живописца b, расположенной в 63 световых годах от нас, говорится в работе, опубликованной в архиве электронных препринтов.

С помощью расположенного в ЮАР радиотелескопа MeerKAT астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики впервые получили сигнал с экзопланеты Бета Живописца b, газового гиганта, вращающегося вокруг молодой звезды в 63 световых годах от Солнца.

Ранее все попытки зафиксировать радиоизлучение отдельных экзопланет оканчивались неудачей, поскольку астрономам было сложно отличить излучение планет от их звезд. Новое открытие стало не просто первым получением радиосигнала от экзопланеты, но и доказательством наличия у нее магнитного поля, которое приводит к возникновению полярных сияний.

«Несмотря на то, что авроральные радиовспышки ранее наблюдались на планетах Солнечной системы и на некоторых сверххолодных карликах, радиоизлучение никогда прежде не удавалось однозначно связать с самой экзопланетой, а не с её звездой, — подчеркивают авторы. — Мы поймали быстрые, повторяющиеся и сильно поляризованные вспышки наряду с постоянным излучением на частотах от 0,85 до 3,5 гигагерц».

Бета Живописца — молодая звезда, которая горячее и крупнее Солнца. «Нам не известен ни один механизм, способный вызвать радиоизлучение на звездах раннего типа и объяснить наблюдаемое излучение», — считают авторы.

Полярные сияния, возникающие на Земле, наблюдаются на таких планетах Солнечной системы, как Сатурн, Юпитер и Марс. Их вызывают летящие от Солнца заряженные частицы, захваченные магнитным полем планеты и ударяющиеся о молекулы атмосферы. Поскольку в этом механизме участвует магнитное поле, ученые сумели оценить его напряженность на экзопланете. Она оказалась выше одной тысячи гауссов, что примерно в две тысячи раз выше, чем на Земле. «Это невероятно сильное магнитное поле, куда более сильное, чем где-либо в Солнечной системе», — пояснила астроном Иветта Сендес, автор исследования.