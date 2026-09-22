Накопительные счета, ведение списков и умение откладывать покупку на небольшой срок могут помочь избежать необязательных трат. Об этом рассказала KP.RU экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова.

«Существует психологическая проблема — обесценивание небольших расходов. Нам часто кажется, что 100-200 рублей — вроде не такие большие деньги, и не страшно потратить их на какие-то приятные мелочи. В итоге эти траты складываются в приличные суммы», — отметила она.

Так, существенной статьей расходов может стать добавление в корзину дополнительных товаров с целью увеличения суммы до уровня, необходимого для заказа «бесплатной» доставки. Чтобы избежать подобных издержек, эксперт порекомендовала считать не скидки и стоимость платной доставки, а итоговую сумму, которая при изначальном наборе покупок может оказаться ниже даже в случае платной доставки.

Еще одной сомнительной категорией трат могут стать скидочные акции, продукты в больших упаковках и сопутствующие товары, создающие у потребителей в моменте иллюзию выгодного приобретения и подталкивающие к импульсивным решениям. По оценке экономиста, общий объем излишних трат в бюджете обычного россиянина составляет около 15% от доходов.

При этом из-за усилий, которые требуются на контроль расходов, многие забрасывают такие расчеты, так как не чувствуют значительного эффекта.

«Я рекомендую поступать следующим образом: набраться терпения и внимательно записывать все расходы всего один месяц. Тогда вы увидите, на что уходят деньги», — посоветовала Чурилова.

Накопительные счета

Помимо группы обязательных платежей, которые будут включать транспорт, услуги ЖКХ и продукты, учет расходов позволит выявить и ту долю средств, которые могут уходить на кофе и другие необязательные покупки, что в свою очередь послужит стимулом для создания накопительных счетов под разные категории трат, отметила эксперт.

«Накопительный счет отличается тем, что туда можно свободно докладывать деньги и снимать их без всяких ограничений, при этом на них все-таки начисляются проценты», — пояснила Чурилова.

Правило 24 часов

Чтобы избежать импульсивных покупок при посещении сайтов маркетплейсов, Чурилова порекомендовала добавлять товары в корзину, однако не заказывать их в тот же день, а дать себе на размышления 24 часа.

«Часто оказывается, что вчерашняя эмоция прошла, и уже нет желания покупать многое из того, что я накануне выбрала», — сказала собеседница KP.RU.

Списки покупок

Еще одним рабочим инструментом, по словам Чуриловой, может стать составление списков необходимых покупок заранее.

«Я, например, прежде чем закупать одежду ребенку, внимательно смотрю, что у него есть, а потом составляю список только нужных вещей. И тогда у вас не будет дома несколько пар похожих друг на друга джинсов, которые ребенок просто не успеет сносить, потому что вырастет из них», — пояснила она.

Умение объединяться

Координация с друзьями, соседями или родственниками также может ощутимо облегчить бремя финансовых расходов, отметила эксперт.

«Нередко в магазинах бывают акции, когда, скажем, на третью вещь в чеке вам дают большую скидку или вообще ее дарят. Но вряд ли вам нужны, допустим, три пары обуви. Я в таких случаях кооперируюсь с подругой. Я выбираю две пары себе, и она выбирает одну пару себе», — сказала Чурилова.

Правило 60 секунд

Помимо правила 24 часов есть также и правило 60 секунд, которое стоит использовать, когда покупателя пытаются «соблазнить» выгодным предложением по скидке.

«Дайте себе 60 секунд и спросите у себя: «Я купил бы эту вещь, не будь на нее скидки?» Если ответ «Нет» — не соглашайтесь», — посоветовала Чурилова.

Она признала, что это может быть трудно, когда организм уже начал вырабатывать дофамин, так как человек воспринимает отказ как потерю, однако если человеку удается все же подавить эту эмоцию и оценить финансовую сторону вопроса, такой подход способен спасти не только от лишних расходов, но и от приобретения некачественной продукции.