Целью возобновления переговорного процесса со стороны Вашингтона является спасение Украины от критического истощения и внутреннего коллапса. Таким мнением поделился в разговоре с «Лентой.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.

Он выразил уверенность в том, что администрация США не хочет поражения Киева, так как надеется, что он продолжит представлять для России угрозу и вызов.

«Для США Украина должна быть сильной, вооруженной и интегрированной с Западом страной», — пояснил политолог.

По словам эксперта, на переговорах по урегулированию конфликта существуют два отдельных трека для России и государств Европы. Суслов также отметил, что участвующие в обсуждениях на постоянной основе Великобритания, Германия и Франция уже фактически стали единым целым с Украиной.

«Это усложняет процесс и снижает шансы на переговорный прорыв в краткосрочной перспективе», — добавил Суслов.

Как отдельную характерную черту текущего раунда переговоров политолог выделил попытку Вашингтона ускорить процесс. Этим, по мнению эксперта, объясняется визит в Киев специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

При этом если демократы одержат победу на американских промежуточных выборах, у Москвы будет меньше стимулов, чтобы идти на уступки и ожидать прогресса в отношениях с США после завершения конфликта, сказал эксперт.

В то же время, уточнил Суслов, даже в таких обстоятельствах переговоры смогут продолжаться, а основным фактором, влияющим на их результаты, станет степень истощения сторон, в первую очередь — Украины.