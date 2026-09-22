Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке «огромной сделки» по закупке калия у Беларуси. Вашингтон рассчитывает приобрести удобрения значительно дешевле, чем у Канады — своего основного поставщика, сообщает Reuters.

«Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде. Это очень хорошая новость для наших фермеров и животноводов», — написал Трамп в Truth Social. Объемы закупок, сроки поставок и предполагаемую стоимость контракта он не раскрыл.

Калий используют при производстве минеральных удобрений. Он повышает устойчивость растений к заболеваниям, улучшает качество урожая и увеличивает урожайность. Канада обеспечивает подавляющую часть американского импорта калия, поэтому заявление Трампа фактически стало угрозой заменить часть поставок от ближайшего союзника продукцией из Беларуси.

Новость ударила по акциям производителей удобрений. На торгах бумаги американской Mosaic теряли более 5%, канадской Nutrien — около 4%, Intrepid Potash — 4,5%, а CF Industries — примерно 3%. К закрытию торгов падение части бумаг сократилось.

Минск еще 11 сентября объявил о возобновлении экспорта калийных удобрений в США после снятия американских ограничений. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что первая партия уже готовится к отправке, но признал, что свободные объемы ограниченны: значительная часть производства законтрактована другими покупателями.

Одновременно Лукашенко потребовал разблокировать более $40 млн белорусских средств, находящихся в американской банковской системе. Ранее он говорил, что деньги «застряли» в Citibank. Возвращение активов обсуждалось на переговорах со специальным посланником президента США по Беларуси Джоном Коулом.

Подготовка калийной сделки стала очередным этапом потепления отношений Вашингтона и Минска. После возвращения Трампа в Белый дом белорусские власти освободили сотни заключенных в рамках заключенных при посредничестве США соглашений. Взамен Вашингтон смягчил часть санкций, включая ограничения на торговлю белорусским калием. Еще 25 человек были освобождены 16 сентября в обмен на снятие санкций с двух государственных компаний.

Остается нерешенным вопрос доставки. После закрытия Литвой доступа к порту Клайпеды белорусский калий приходится отправлять через российские порты, в том числе расположенные в Арктике. Более длинный маршрут и морская перевозка через Атлантику могут свести на нет ценовое преимущество перед Канадой, которая поставляет удобрения в США напрямую по железной дороге.

Объявление Трампа вызвало резкую реакцию в Канаде. Премьер канадской провинции Саскачеван Скотт Мо, на территории которой сосредоточено основное производство калия, назвал возможные поставки из Беларуси «кровавым калием». По его мнению, такая сделка станет экономической поддержкой Минска и косвенно поможет России.

Литва также отказалась менять свою позицию. Глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что у Евросоюза нет оснований ослаблять санкции против Белоруссии, пока Минск продолжает внутренние репрессии и поддерживает действия России на Украине. Таким образом, американские ограничения на калий уже сняты, но европейские санкции и запрет на транзит через Клайпеду продолжают действовать.