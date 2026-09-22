АдГ после победы в Мекленбурге — Передней Померании решила вытеснить ХДС с позиции главной консервативной силы Германии, американские СМИ подали в суд на администрацию Дональда Трампа, а жена премьер-министра Испании предстанет перед присяжными. Что еще пишут мировые издания утром 22 сентября — в дайджесте RTVI.

АдГ решила заменить партию Мерца на правом фланге Германии

«Альтернатива для Германии» после второй подряд победы на земельных выборах заявила о намерении стать главной консервативной силой страны, сообщает Bloomberg.

В Мекленбурге — Передней Померании АдГ получила 38,2% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые в послевоенной истории не прошел в региональный парламент. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель допускает будущую коалицию с ХДС, но требует ухода Мерца и отказывается смягчать программу партии. При этом социал-демократы, Левые и «зеленые» располагают достаточным числом мест, чтобы сформировать земельное правительство без АдГ.

США отказались доверять Китаю дольше шести месяцев

Вашингтон готов продлевать торговое перемирие с Пекином только на три-шесть месяцев, чтобы регулярно проверять выполнение договоренностей по поставкам редкоземельных металлов.

Китай добивается сохранения перемирия до окончания президентского срока Дональда Трампа. Стороны не разрешили разногласие и вернутся к нему на встрече Трампа и Си Цзиньпина 24 сентября. США и КНР также создали каналы для обсуждения искусственного интеллекта и торговых барьеров, однако пока речь идет об обмене информацией, а не об ограничении разработок.

Американские СМИ подали в суд на Трампа и оставили его без общей телекамеры

CNN, MS NOW и Politico потребовали через суд вернуть их журналистам доступ в Белый дом. Пропуска корреспондентов аннулировали после обвинений Трампа в адрес этих изданий в распространении «вымыслов и лжи».

Истцы считают, что администрация наказала редакции за неугодное освещение ее работы и нарушила Первую поправку о свободе прессы. В знак солидарности крупнейшие телеканалы прекратили совместную съемку президента через телевизионный пресс-пул. Из-за этого выступления Трампа во время поездки на Генассамблею ООН останутся без привычной общей видеотрансляции.

Жена премьер-министра Испании предстанет перед судом присяжных

Судья направил дело Бегоньи Гомес, супруги премьер-министра Педро Санчеса, на рассмотрение присяжных по обвинениям в торговле влиянием и растрате государственных средств.

Следствие считает, что Гомес могла использовать статус жены главы правительства для продвижения университетских проектов и привлекать государственную помощницу к работе, связанной с ее должностью в Мадридском университете Комплутенсе. Прокуратура и защита требуют оправдания, а частные обвинители добиваются тюремного срока. Дата процесса пока не назначена.

Каллас потребовала отправить больше европейских кораблей против хуситов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС усилить операцию Aspides, защищающую гражданские суда в Красном море и у Баб-эль-Мандебского пролива.

Сейчас в миссии постоянно участвуют преимущественно три итальянских и греческих корабля. При ее создании ЕС исходил из необходимости иметь не менее десяти судов. По словам Каллас, одновременные перебои в Красном море, Ормузском проливе и Черном море способны быстро нарушить мировую торговлю. Государства ЕС пока не согласились существенно увеличить контингент.

Учения показали уязвимость танков НАТО перед беспилотниками

Во время учений в Латвии многонациональная бригада НАТО попыталась внедрить опыт применения дронов, однако столкнулась с нехваткой техники и средств защиты, пишет The Wall Street Journal.

Канадские танки не имели полноценных систем обнаружения беспилотников, а датские подразделения располагали ограниченным числом аппаратов. Учения также показали, что танки и буксируемая артиллерия без маскировки и постоянного перемещения становятся легкими целями. Отдельные дроны при этом малоэффективны без общей системы разведки, связи и нанесения ударов.

Европу предупредили об опасности разрыва оружейных связей с США

Европа не сможет быстро обеспечить себя всеми необходимыми вооружениями без американских предприятий, заявил глава норвежско-финского производителя боеприпасов Nammo Мортен Брандтсег.

Европейские и американские производственные цепочки тесно связаны: например, двигатели для ракет AMRAAM выпускают в Норвегии, а окончательную сборку выполняет Raytheon в США. Европейским странам необходимо расширять собственные мощности, но резкий разрыв с Вашингтоном способен замедлить перевооружение НАТО.

США предложили запасать китайские товары, пока Пекин готов их продавать

Экономист Адам Позен призвал Вашингтон использовать переговоры с Китаем для закупки и накопления критически важных товаров, пока альтернативные поставщики не могут заменить Пекин.

Американская промышленность зависит от китайских редкоземельных металлов, магнитов, недорогих микросхем и компонентов лекарств. Позен предлагает заключить многолетние контракты, создать государственные запасы и частично смягчить технологические ограничения. Ограниченная взаимозависимость, по его мнению, даст США время для развития собственного производства.

Си увидел в Трампе шанс убедить Тайвань в бесполезности сопротивления

Пекин усиливает влияние на тайваньскую политику без прямого военного столкновения, используя связи с оппозиционным Гоминьданом, информационные кампании и сомнения в надежности США, пишет The Wall Street Journal.

Газета называет центральным эпизодом апрельскую поездку главы Гоминьдана Чэн Ливэнь в Китай и ее встречу с Си Цзиньпином. Тайваньские спецслужбы обвиняют Пекин в поддержке выгодных ему политических сил. Китай отрицает вмешательство, а Чэн утверждает, что добивается снижения напряженности и сохранения демократического устройства острова.

ЕЦБ решил оставить государству последнее слово в цифровых деньгах

Токенизация финансов усилит роль центральных банков, а не сделает их ненужными, считает член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Биткоин слишком нестабилен для окончательных расчетов, а стейблкоины и токенизированные депозиты зависят от платежеспособности частных компаний. Поэтому ЕЦБ запустил систему Pontes, связывающую платформы цифровых активов с расчетами в деньгах центробанка. К 2028 году регулятор рассчитывает перенести такие деньги непосредственно в распределенные реестры.

Будущему генсеку ООН предложили сократить саму организацию

Следующему генеральному секретарю ООН следует отказаться от части направлений работы организации и сосредоточиться на предотвращении конфликтов, посредничестве и гуманитарной помощи, считает Foreign Affairs.

Издание предлагает объединить дублирующие подразделения, сократить число крупных конференций и перейти к менее публичной дипломатии между ведущими и региональными державами. Необходимость реформ объясняется параличом Совета Безопасности и сокращением американского финансирования. Срок полномочий Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.