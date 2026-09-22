Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 32% — минимального значения за всю его политическую карьеру, показал опрос Reuters/Ipsos. Поддержка американского лидера снижается на фоне роста стоимости жизни, войны с Ираном и обострившегося конфликта Белого дома с прессой.

Неделей ранее деятельность Трампа одобряли 35% американцев. Среди сторонников Республиканской партии его поддержка за тот же период снизилась сразу на девять процентных пунктов — с 82% до 73%.

Главной проблемой президента стала стоимость жизни. Действия Трампа в этой сфере поддерживают только 17% опрошенных. Впервые большинство республиканцев также оказалось недовольно тем, как Белый дом справляется с ценами: 51% высказались отрицательно и 44% — положительно.

Reuters связывает ухудшение настроений с войной против Ирана, которая привела к росту стоимости бензина и дизельного топлива. Американские удары по Ирану одобряют 34% респондентов, а 82% считают, что конфликт затянется надолго. Трамп первоначально утверждал, что боевые действия продлятся несколько недель, однако позднее пообещал завершить войну «сразу после» промежуточных выборов.

Опрос показывает растущую угрозу для республиканцев перед голосованием 3 ноября. Зарегистрированные избиратели предпочли демократов республиканцам с результатом 43% против 35%. Восьмипроцентный разрыв стал крупнейшим преимуществом Демократической партии в опросах Reuters/Ipsos в 2026 году. Потеря одной из палат Конгресса может осложнить проведение программы Трампа во второй половине его президентского срока.

Падение рейтинга совпало с резким обострением конфликта Белого дома с американскими СМИ. Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico работать на территории президентской администрации, обвинив издания в распространении «вымыслов и лжи». Редакции подали совместный иск, заявив о нарушении Первой поправки к Конституции США.

В ответ телевизионный пул Белого дома, в который входят ABC, CBS, CNN, NBC и лояльный Трампу Fox News, приостановил съемку мероприятий с участием президента. Телеканалы отказались назначать замену CNN, которая должна была обеспечивать общий сигнал 21 сентября.

Последствия стали заметны во время церемонии открытия новой вертолетной площадки у Белого дома. В официальной трансляции администрации слова президента практически не были слышны. Даже поддерживающий Трампа телеканал Newsmax передавал преимущественно фоновый шум, поскольку телевизионный пул не установил оборудование и микрофоны.

В тот же день Fox News прервал трансляцию выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на предвыборном митинге в Северной Каролине. Канал отключился через восемь минут после начала почти получасовой речи. Ведущая Сандра Смит заявила, что Fox вернется к выступлению, «если Вэнс начнет сообщать новости». Трансляцию так и не возобновили.

Нельзя утверждать, что конфликт со СМИ уже стал непосредственной причиной падения рейтинга: опрос фиксирует прежде всего недовольство ценами и войной. Однако противостояние лишает Белый дом привычного телевизионного охвата именно в тот момент, когда Трампу необходимо убедить избирателей сохранить республиканское большинство в Конгрессе.