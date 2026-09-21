Постоянные представители 27 стран Евросоюза достигли предварительного соглашения о снятии индивидуальных санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Ограничения будут отменены, если в ближайшие часы ни одно из правительств стран ЕС не выскажется против этого шага.

Соглашение стало частью пакетной компромиссной сделки, которую предложила председательствующая в Совете ЕС Ирландия.

В обмен на исключение Усманова и Фридмана из черных списков планируется продлить персональные санкции против более 3 тыс. российских граждан и организаций сразу на три года вместо стандартных 6―12 месяцев.

За снятие санкций с Алишера Усманова, который имеет гражданства России и Узбекистана, помимо этих стран, выступали Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Словакия и Франция.

СМИ утверждали, что в марте президент Турции Реджеп Эрдоган направил письмо премьер-министру Словакии Роберту Фицо с просьбой поддержать исключение Усманова из санкционных списков. В послании отмечалось, что аналогичный призыв был направлен и другим лидерам стран ЕС.

Эрдоган подчеркнул, что Усманов оставил деловую жизнь ради благотворительности и вносит крупный вклад в укрепление связей внутри тюркского мира. Отмена санкций против бизнесмена положительно повлияет на сотрудничество между Турцией и ЕС, добавлялось в письме.

Франция присоединилась к требованию отменить санкции против Усманова, чтобы добиться освобождения французских граждан, задержанных в Азербайджане, утверждают Reuters, Euractiv и Euronews со ссылкой на источники.

Власти Франции не комментировали эту информацию, а высокопоставленный азербайджанский дипломат не подтвердил Reuters эти сведения.

Французский дипломат объяснил Politico, что шаг Парижа связан с «конкретным вопросом национальной безопасности» и желанием «положительно отреагировать на обращения международных партнеров» по поводу Усманова.

Снятия санкций с Михаила Фридмана требовали та же Словакия и Люксембург. Фридман ведет масштабное судебное разбирательство с Люксембургом, требуя от королевства компенсацию в размере $16 млрд за незаконную, по мнению бизнесмена, заморозку его европейских активов из-за санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе призвал не отменять санкции против российских миллиардеров, заявив, что «сейчас определенно не время <…> делать России подарки».

ЕC ввел санкции против Усманова и Фридмана в 2022 году, заморозив их европейские активы и запретив им въезд на свою территорию. Оба бизнесмена оспаривали эти меры в суде.