Минфин РФ прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов, пострадавших от атак дронов, и их последующий ремонт. Инициатива обсуждается совместно с другими профильными ведомствами и отраслевыми организациями, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передают «Интерфакс» и ТАСС.

Сазонов уточнил, что речь идет не о компенсациях.

«Мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Нужны будут изменения. Я думаю, что осенью внесем», — сказал замминистра.

Он не привел других уточнений, но указал, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) еще в августе 2025 года просил о механизме поддержки предприятий, которые несут убытки из-за атак БПЛА, писали «Ведомости».

Глава бизнес-объединения Александр Шохин в письме президенту Владимиру Путину предлагал, в частности, ввести налоговую компенсацию и дополнительный акцизный вычет за упущенную выгоду в результате вынужденного простоя.

Минфин тогда не поддержал инициативу. В ответном письме за подписью Алексея Сазанова было отмечено, что компенсации носят «разовый и индивидуальный характер», поэтому их не требуется прописывать в Налоговый кодекс.

В августе нынешнего года президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли мер по их защите, в том числе от атак беспилотников.

После этого на сайте РСПП появился комментарий Шохина, в котором он потребовал разъяснить положения указа и гарантировать прозрачность процедуры передачи объектов во внешнее управление.

Глава РСПП призвал договариваться о мерах поддержки компаний, которые вкладываются в повышение защиты своих объектов от БПЛА. При таком системном подходе можно свести до минимума случаи, когда активы незащищенных или плохо защищенных объектов придется передавать во временное управление, заключил он.

С момента выхода указа случаев передачи объектов во временное управление по этой причине пока не было.