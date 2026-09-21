Президент США Дональда Трамп заявил, что Россия «утратила контроль» над своей дизельной промышленностью из-за конфликта с Украиной. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По утверждению Трампа, «большое количество» российских НПЗ поражено или временно выведено из строя. Президент США призвал завершить «нелепые и бесконечные» боевые действия с Украиной, добавив, что от этого «страдает весь мир».

В последнее время Трамп неоднократно призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, мотивируя это тем, что атаки приводят к дефициту дизеля во всем мире. В США цены на это топливо впервые в истории превысили $6 за галлон.

14 сентября Трамп объявил в Truth Social, что Россия и Украина якобы договорились об энергетическом перемирии. Москва и Киев не подтвердили эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа очень хорошей, но отметил, что мировых проблем перемирие не решит, поскольку основное препятствие связано с выводом нефтепродуктов на мировые рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна соблюдать энергетическое перемирие, если «партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары».

20 сентября Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Источники Axios и The Financial Times утверждают, что Трамп настаивал на прекращении ударов ВСУ по российским НПЗ, а «слово “дизель” упоминалось много раз».