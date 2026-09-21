В условиях военных действий никакая партия победить не может, но может победить народ, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги избирательной кампании на пресс-конференции в Москве. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

«Нам придется всех сплачивать и работать на победу», — подчеркнул Зюганов.

Выборы, по его словам, «это прежде всего правдивая оценка, это честная и мужественная команда, это достойное соперничество и полноценный диалог на основе программы».

«За нас голосовали те, кто трудится, думает, кто понимает, что надо что-то менять. И наша программа как раз им подходит в качестве реальных ориентиров», — сказал коммунист.

Страна, по его мнению, уже совершила левый разворот.

«Установки президента абсолютно правильные и принципиальные, что правительство может исправить ситуацию, но не в растопырку работать», — указал Зюганов.

Ситуация в Воронеже

Говоря об итогах голосования, Зюганов особо отметил поддержку партии в научных городках. По его словам, «чтобы побеждать, надо иметь не просто сплоченное общество, надо иметь реальную программу поддержки высоких технологий».

«В ведущих научных центрах голосовали за нашу партию и нашу программу, потому что мы там провели все рабочие встречи, и они реально знали эту программу», — подчеркнул лидер партии.

Рассуждая о ходе выборов, Зюганов заявил, что в Воронеже «выгнали всех без исключения наблюдателей» от КПРФ. Он также обратил внимание на трудности в подготовке наблюдателей с точки зрения в том числе финансовых затрат на их обучение.

Борьба за товарищей

КПРФ намерена продолжить бороться за своих кандидатов, которые были отстранены от избирательной кампании, заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции.

«Кстати, насчет серьезного сопротивления. Мы продолжим бороться за тех наших товарищей, которые по надуманным предлогам были отстранены от этой избирательной кампании. Это и в Омской области, в Оренбургской области, Ленинградской области. Конечно, Николай Бондаренко. Мы будем добиваться уже в Верховном суде восстановления его кандидатом», — сказал он.

Работа в Госдуме

КПРФ в своей работе в Госдуме намерена реализовывать программу, «на которую народ дал мандат», заявил Зюганов.

Но в то же время он напомнил, что сразу после выборов, 1 октября, россиян ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ еще на 22% вместо предлагаемых коммунистами 10%.

«Вот с 1 октября еще вздуют цены на 10-22%. Что, за это граждане голосовали, давали полномочия «Единой России»? Но тарифы-то уже вздуты», — констатировал он.

При этом Зюганов заверил избирателей, что депутаты выполнят их наказы.

«Но на победу надо работать всем без исключения», — подчеркнул он.